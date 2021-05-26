Что показал аудит озеленения в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости разработать стратегию озеленения столицы на среднесрочный и долгосрочный периоды высказался председатель ревизионной комиссии по Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам аудита посадки и содержания зеленых насаждений в городе Нур-Султан, а также эффективному использованию бюджетных средств в рамках антикризисных мер, выявлена необходимость разработки документов, определяющих стратегию озеленения столицы на среднесрочный и долгосрочный периоды», - пояснил Иманжусуп Акпомбаев на совместном заседании постоянных комиссий маслихата города.

По его словам, отсутствие таких документов привело к неэффективному планированию бюджетных средств.

Ранее председатель ревизионной комиссии по городу Нур-Султан Иманжусуп Акпомбаев рассказал , что повлияло на качественное исполнение бюджета Нур-Султана.