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    18:17, 25 Май 2021 | GMT +6

    Что показал аудит озеленения в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости разработать стратегию озеленения столицы на среднесрочный и долгосрочный периоды высказался председатель ревизионной комиссии по Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам аудита посадки и содержания зеленых насаждений в городе Нур-Султан, а также эффективному использованию бюджетных средств в рамках антикризисных мер, выявлена необходимость разработки документов, определяющих стратегию озеленения столицы на среднесрочный и долгосрочный периоды», - пояснил Иманжусуп Акпомбаев на совместном заседании постоянных комиссий маслихата города.

    По его словам, отсутствие таких документов привело к неэффективному планированию бюджетных средств.

    Ранее председатель ревизионной комиссии по городу Нур-Султан Иманжусуп Акпомбаев рассказал , что повлияло на качественное исполнение бюджета Нур-Султана.


    Теги:
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