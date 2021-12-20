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Что подразумевает понятие «Проверки на добропорядочность», внедряемое Антикоррупционной службой

20 Декабря 2021 23:53
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Что подразумевает понятие «Проверки на добропорядочность», внедряемое Антикоррупционной службой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что подразумевает понятие «Проверки на добропорядочность», внедряемое Антикоррупционной службой? Об этом в ходе программы «Национальный интерес» в эфире телеканала «Хабар» рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как уполномоченный орган, который осуществляет противодействие коррупции, претворяет в жизнь политику, концепцию нашего государства, имеется определенный статус и полномочия. Об этом тоже не стоит забывать. Лица, которые приняли присягу, которые имеют квалификационные классы, даже при привлечении к уголовной ответственности, их деяния в случае сравнения с простыми чиновниками, считаются квалифицирующими признаки более тяжкого преступления. То есть, для них повышены ответственность и меры наказания, чем простому рядовому государственному служащему. Мы вводим такое понятие «проверка на добропорядочность», - рассказал Марат Ахметжанов.

Глава Антикоррупционной службы пояснил, что это означает.

«Мы даем право первому руководителю ведомства проводить проверку на добропорядочность сотрудника. То есть, должны быть веские основания: если есть в отношении него сигналы, живет не по средствам, беседует не с теми людьми, возможно, осуществляет поборы. Проверка на добропорядочность – развитая система, которая является профилактикой коррупции. То есть, проверяют его на коррупционную устойчивость: отказался от коррупции или нет, сообщил ли о таких предложениях своему руководству. Приходя на службу, когда даешь присягу, мы обещаем быть честными, сообщать о таких фактах. Если ты это не сделал, значит – нарушил присягу», - отметил он.


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#Общество   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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