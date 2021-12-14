Что подразумевает новая регуляторная политика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что подразумевает новая регуляторная политика? Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор департамента политики развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК Эрик Джамбулов.

Как известно, разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел РК».

В рамках законопроекта законодательно закрепляются цели, задачи, базовые принципы и новые подходы к новой регуляторной политике в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, а также предусматривается перераспределение некоторых функций органов внутренних дел.

Как отметил директор департамента политики развития предпринимательства, совершенствование базовых принципов взаимодействия позволит повысить доверие субъектов предпринимательства к государству и эффективность регулирования бизнес-среды.

«Это соблюдение условий установления требований; недопустимость введения неоправданных регуляторных требований для субъектов предпринимательства; системность и последовательность госрегулирования, преемственность ранее принятых решений; а также повышение доверия государства к субъектам предпринимательства. Законопроектом предлагается расширить цели государственного регулирования предпринимательства, помимо обеспечения безопасности, производимых и реализуемых субъектом предпринимательства товаров, работ, услуг для жизни и здоровья людей, защиты их законных интересов, безопасности для окружающей среды, национальной безопасности РК, защиты имущественных интересов государства также определить - создание благоприятных условий для развития предпринимательства, стимулирующих рост экономики страны», - пояснил Эрик Джамбулов.

По словам спикера, определены новые задачи регулирования, направленные на защиту жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, формирование регуляторной среды, стимулирующей привлечение инвестиций в национальную экономику, и благоприятной экосистемы для инновационной деятельности, создание условий для развития добросовестной конкуренции, стимулирование добросовестного, этичного ведения бизнеса, основанного на деловой репутации предпринимателей, содействие развитию саморегулирования и защита прав потребителей

«Законопроектом предусматривается новая статья в Предпринимательском кодексе, определяющая условия формирования регуляторных инструментов. Основным условием формирования регуляторных инструментов, в том числе требований является защита здоровья граждан, экологии, обороны и безопасности государства. Таким образом, любое вводимое государством требование для бизнеса должно быть направлено на защиту здоровья граждан, экологии, обороны и безопасности государства», - отметил он.

А внедрение принципа «1 in 2 out» предусматривает отмену двух действующих требований при введений одного нового.

В ходе беседы Эрик Джамбулов пояснил, что подразумевает введение Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства

«Реестр будет являться базой данных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства. В Реестре будут определены сроки рассмотрения нормативных правовых актов на соответствие новой регуляторной политике.

В случае несоответствия правовые акты должны будут пересмотрены или отменены. Реестр позволит обеспечить:для предпринимателей – полную картину о количестве, составе, сроках действия и взаимосвязи всей совокупности требований, действующих в отношении субъектов предпринимательства, в разрезе отдельных видов предпринимательской деятельности; для потребителей – простоту и доступность информации о действующих требованиях к субъектам предпринимательства», - добавил он.

Законопроект также предусматривает совершенствование системы государственного контроля.

Как отметил директор департамента развития предпринимательской политики, новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам. Проверки, проводимые по особому порядку на основе оценки степени риска, будут отменены.

При этом законопроектом предлагается усилить в данных сферах профилактический контроль путем применения надзорной функции – применение мер оперативного реагирования без возбуждения административных дел.

Также законопроектом предусматривается введение новой формы контроля – расследование, которое позволяет выявлять истинных нарушителей законодательства, исключая возможность неправомерного привлечения к ответственности субъектов предпринимательства, закрепление обязанности контролирующих госорганов проводить вначале профилактический контроль без посещения и только после этого по результатам профилактического контроля без посещения – проводить профконтроль с посещением.

«Для снижения административной нагрузки предусматривается законодательное закрепление запрета требовать предоставления отчетности, по которым не будет внедрена и обеспечена автоматизация их предоставления. Таким образом, государственный орган не сможет требовать предоставление отчетности в бумажной форме, если он не создал возможность предоставления отчётности в альтернативной – электронной форме», - отметил спикер.

Проектом также предусматривается освобождение органов внутренних дел от непрофильных функций путем передачи в Министерство труда и социальной защиты населения функций, связанных с межведомственной координацией в области миграции населения, мониторингом миграционных процессов, выдачей разрешений трудовым иммигрантам. В Министерство здравоохранения - функций и полномочий по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы с 1 июля 2022 года, учреждениях уголовно-исполнительной системы с 1 января 2023 года, местным исполнительным органам функций по оказанию социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации.

«Принимаемые меры позволят улучшить формирование миграционной политики, качество оказываемой медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, исключить дублирование функции по предоставлению специальных социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Принятие законопроекта в части внедрения новой регуляторной политики позволит провести реформу отечественного бизнес-регулирования путем кардинального пересмотра всего массива государственного регулирования в течение срока действия моратория на проверки микро- и малого бизнеса», - отметил директор департамента политики развития предпринимательства Эрик Джамбулов.