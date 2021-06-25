НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК пояснили, что подразумевает финансовая и юридическая защита медиков и как будут защищаться их права, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно действующему законодательству медицинские работники привлекаются к административной ответственности согласно статям 80-82 Кодекса об административных правонарушениях за легкий вред здоровью человека (штраф от 20 до 80 МРП), и к уголовной ответственности согласно статьям 317-323 Уголовного кодекса, из которых большая часть правонарушений проходит по статье 317 – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками», - отметили в ведомстве.

С 2017 по 2020 годы в суды по статье 317 Уголовного кодекса РК поступило 50 уголовных дел, из которых 43 рассмотрено с вынесением приговоров в отношении 70 лиц.

В пресс-службе Министерства здравоохранения пояснили, что рассматриваемые уголовные дела чаще завершаются в пользу пациентов, то есть выплатой медицинским работником значительных материальных компенсаций.

Наиболее часто уголовные дела возбуждаются на специальности, связанные с хирургическим вмешательством, где постоянно существует риск летального исхода. Это акушер-гинекологи – 14 человек, хирурги – 14, травматологи – 8, анестезиологи. Размер компенсации морального и материального ущерба в пользу пострадавших в рамках вышеуказанной статьи составил свыше 40 миллионов тенге.

Страховые выплаты осуществляются по решению суда, при наличии у медработника страхового полиса. Если рассмотрение оценки вреда, нанесенного жизни и здоровью переходит под уголовную ответственность, то в таком случае страховая выплата не производится. Поэтому страховые выплаты выплачиваются редко или не осуществляются, в виду отсутствия страхового случая.

Таким образом, при возникновении медицинского инцидента медработник остается один на один со сложной ситуацией. Учитывая текущую заработную плату медработника возмещение ущерба пациенту самостоятельно представляется невозможным. Именно по этой причине юридическая защита медицинских работников подразумевает внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников при осуществлении медицинской деятельности.

«В настоящее время для реализации поставленных задач Министерством здравоохранения Республики Казахстан разрабатывается проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», предусматривающий гуманизацию статьи 317 УК РК путем смягчения санкции, а также внедрения страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Также данным законопроектом предусматривается положения, предусматривающие повышения статуса медработника: социальные гарантии: защиту от незаконного вмешательства со стороны должностных и других лиц, уважительное отношение к профессии, введения звания «Заслуженный врач Республики Казахстан» с предоставлением стимулирующих выплат», - добавили в ведомстве.