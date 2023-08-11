Что подорожало, а что подешевело за месяц в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ощутимо подешевели в этом месяце овощи и фрукты. Основными драйверами снижения цен являются огурцы (-18,9%), помидоры (-17%) и бананы (-9,8%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по стратегическому планированию и реформам РК.

В целом овощи и фрукты за месяц подешевели на 1,9%, что, очевидно, связано с сезонностью. Текущие темпы – далеко не самые заметные. Но вот что интересно - цены идут вниз начиная с мая. А такое наблюдается нечасто.

В июле подсолнечное масло стало доступнее на 2,5%. Чего, наверное, и следовало ожидать – снижение цен наблюдается отнюдь не первый месяц. Сюрприз преподнес другой жировой продукт – маргарин. Он подешевел впервые за более чем 4 года, причем сразу на 1,1%. Как ни странно, дела с его производством сейчас обстоят не то чтобы очень хорошо.

Удивила и электроника. Но совсем не так, как хотелось бы. По итогам месяца цены на нее подскочили сразу на 9,6%, что является максимумом по крайней мере с начала 2011 г. И все это при том, что 4 из 7 последних месяцев наблюдалось их снижение. В частности, телевизоры и беспроводные наушники подорожали на 13,3%, ноутбуки – на 9,4%. Неизменными цены остались только на фотоаппараты.

Удорожание услуг сотовой связи, о котором сейчас так много говорится, составило 2,8%. Это самые высокие темпы по крайней мере с начала 2021 г. Однако в целом заметные скачки в динамике показателя отмечаются редко. В последний раз – в октябре 2021 г. (1,8%).

Дороже казахстанцам стали обходиться и услуги бассейнов – сразу на 3,4%. И это одни из самых высоких темпов роста цен как минимум за 2,5 года. Возможно, это связано с тем, что попасть на водоемы летом становится все сложнее (нехватка мест на платных и бесплатных пляжах).