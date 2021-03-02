Что планирует Минздрав для улучшения качества услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился планами по улучшению качества медуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения ключевых проблем Министерством утвержден План мероприятий по улучшению оказания ПМСП в сторону большей мобильности и доступности широкому кругу населения, в том числе проживающему в сельской местности на 2021-2025 годы», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

В частности, План включает основные приоритетные направления:

Первое, повышение доступности и объема медицинских услуг первичной медико-санитарной помощи.

Второе, развитие инфраструктуры и оснащение организаций первичной медико-санитарной помощью.

Третье, развитие кадрового потенциала в здравоохранении.

Четвертое, развитие цифровизации.

Пятое, совершенствование финансирования и нормативных правовых актов.

«По направлению повышения доступности и объема медицинских услуг первичной медико-санитарной помощи будут развиваться региональные центры лучших практик, внедрятся новые подходы профилактики, такие как Check-Up, профилактические осмотры населения, пациенториентированность, школьная медицина, расширится программа управления заболеваниями за счет включения новых заболеваний и независимой сестринской практики. По доступности и объему медицинских услуг продолжатся мероприятия по универсальной прогрессивной модели патронажа, совершенствованию тарифов на медицинские услуги, финансированию лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне в соответствии с потребностями населения», - отметил А. Цой.

«По доступности медицинской помощи жителям села - привлечение передвижных медицинских комплексов с широким профилем диагностических услуг и специалистов в отдаленные населенные пункты и передвижные аптечные пункты для розничного лекарственного обеспечения, доведение до стандарта оснащение сельских объектов медицинским оборудованием», - добавил министр.

По направлению развития инфраструктуры и оснащения организаций ПМСП будет пересмотрен норматив сети государственных организаций здравоохранения направленный на максимальное приближение доступности медицинской помощи населению, при этом планируется в населенных пунктах с численностью:

- до 50 человек обеспечить медицинским работникам без помещения;

- до 300 человек открытие медицинских пунктов;

- свыше 300 человек открытие фельдшерско-акушерских пунктов.

Строительство более 487 новых объектов ПМСП в рамках Государственной программы развития здравоохранения на 2020 – 2025 годы и «Ауыл-ел бесігі», это ориентировочно создаст дополнительно 270 рабочих мест.

На эти цели прогнозно потребуется 87,7 млрд тенге. В 2021 году планируется строительство 211 объектов, в том числе 83 медицинских пункта, 70 фельдшерско-акушерских пункта, 57 врачебных амбулаторий и 1 поликлиника.

Капитальным ремонтом до конца 2025 года будут охвачены более 600 объектов ПМСП, в том числе 584 на селе.

Также будет проведена инвентаризация и разработка региональных планов по оснащению организаций ПМСП.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил существующие в сфере обслуживания пациентов проблемные вопросы. Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил принять необходимые меры по модернизации первичной медпомощи.