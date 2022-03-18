Что пишут зарубежные эксперты о послании Президента народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает обзор зарубежной прессы о том, что пишут эксперты о послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

На портале EU Reporter вышла статья «Казахстан намерен построить конкурентную, меритократическую политическую систему».

«Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с долгожданным Посланием о положении дел в стране. Представлен крупный пакет реформ, указывающий на неотложность трансформационных и долгосрочных изменений в Казахстане, отвечающий на растущие требования граждан Казахстана к подотчетности и прозрачности по отношению к политической элите», - пишет Альберто Тюркстра, руководитель проекта Института «Diplomatic World».

Спикер отметил, что первая часть выступления Президента Касым-Жомарта Токаева была посвящена январским событиям.

По его мнению, одним из самых горячо-поддерживаемых заявлений Президента К. Токаева стало объявление о прекращении «институционализированного непотизма», при котором близкие родственники Президента могли занимать высокие посты в Правительстве и в Нацкомпаниях.

«Новая политическая система, судя по тому, что мы услышали сегодня, будет в меньшей степени основываться на семейных связях и в большей степени на заслугах. Другим важным объявлением является перераспределение президентских полномочий в пользу Парламента, повышение ответственности законодательной ветви государственной власти при сохранении общих черт президентского государства. Другими словами, сильный Президент с сильным Парламентом, где Президент Токаев продолжает курировать стратегическое планирование и развитие, представлять государство, определять внешнюю политику, а также национальную безопасность и оборону. И в то же время Парламент не просто штампует решения исполнительной власти, а играет активную роль, усиливая контроль, например, за качеством исполнения государственного бюджета», - написал эксперт.

Он выразил надежду на то, что на практике будет более четко прослеживаться принцип точного и функционального разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви и их сбалансированное взаимодействие в соответствии с принципом сдержек и противовесов.

«Президент Токаев также намерен повысить независимость судебной власти путем создания нового института - Конституционного суда вместо Конституционного совета Казахстана», - отметил Альберто Тюркстра.

«Последний момент, о котором стоит упомянуть, касается средств массовой информации. В странах с переходной экономикой мы наблюдаем, что СМИ часто рассматриваются Правительством как препятствие или помеха. Поэтому примечательно, что Президент Касым-Жомарт Токаев обещает пересмотреть закон о СМИ и тем самым создать среду для открытых, конкурентоспособных и ответственных СМИ, которые станут союзниками Правительства в проведении дальнейших демократических изменений и усиления механизмов обратной связи между гражданами и Правительством. Критические и любознательные СМИ, которые делают свою работу без неоправданного давления, вмешательства и запугивания, будут иметь решающее значение», - добавил руководитель проекта Института «Diplomatic World»Альберто Тюркстра.

Эксперт Калина Олейничак отметила, что Президент Казахстана предложил ограничить собственные полномочия.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести конституционные реформы, ограничивающие полномочия его должности. Выступая перед казахстанским Парламентом, он заявил, что страна должна перейти от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Выступая в Парламенте, в среду, 16 марта, Президент Токаев призвал внести изменения в систему парламентских выборов и восстановить Конституционный суд. Он также заявил, что намерен лишить правящую партию монополии на власть и сократить число депутатов Парламента, выдвигаемых прямо или косвенно Президентом. Он также хочет отменить действующее право Президента отменять или приостанавливать действия акимов областей и городов, поскольку оно «способствует чрезмерному ручному администрированию и снижает самостоятельность местных исполнительных органов», - написала эксперт.

Эксперт Калина Олейничак отметила, что, выступая в Парламенте, в среду, 16 марта, Касым-Жомарт Токаев призвал к изменению системы парламентских выборов и восстановлению Конституционного суда. Токаев также заявил, что хочет восстановить три области, присоединенные к другим областям в 1990-е годы, лишить правящую партию монополии на власть и сократить число депутатов Парламента, прямо или косвенно выдвигаемых Президентом. Еще одна предлагаемая реформа направлена на облегчение регистрации новых политических партий за счет сокращения количества людей, необходимых для их создания, с 20 000 до 5 000 человек», - добавила она.

«Реформы на конституционном уровне, направленные на ограничение полномочий Президента, включают законодательный запрет на принадлежность Президента к какой-либо политической партии в течение срока его полномочий. Ранее Президент заявил, что перестанет возглавлять правящую партию страны – «Аманат». По мнению Главы государства, действующее право Президента отменять или приостанавливать деятельность акимов (мэров) областей и городов также следует отменить, так как оно «способствует чрезмерной практике «ручного администрирования» и снижает самостоятельность местных органов исполнительной власти». Токаев заявил, что реформы, направленные на повышение роли Парламента, должны начинаться с пересмотра формирования и функций Сената (верхняя Палата Парламента) и Мажилиса (нижняя Палата Парламента). «Ключевой целью политической модернизации страны является повышение роли граждан в управлении государством посредством избирательных процессов», — подчеркнул он. Он поставил перед собой задачу реформировать избирательную систему. Избирательная система Мажилиса превратится в смешанную пропорционально-мажоритарную модель, в которой 70 процентов депутатов будут избираться по пропорциональной модели, а 30 процентов - по правилу большинства. Это позволит принять участие в выборах кандидатам, не являющихся членами политических партий», - поделилась эксперт Калина Олейничак.

Эксперт Института Шуазель Паскаль Лоро отметил, что внимательно и с особым интересом ознакомился с Посланием Президента.

«Реформирование политической жизни должно стать приоритетным направлением. Это связано с усилением роли Парламента, открытыми выборами, расширением пространства для выражения мнения гражданского общества. Правительство должно нести ответственность перед Парламентом независимо от его состава. Реформы реализуются, они, словно дают ориентир на действия Президента Токаева. Мы можем его только поздравить и поддержать по этим направлениям», - поделился Паскаль Лоро.

Международная хроника Les Echos пишет, что Президент Касым-Жомарт Токаев намерен начать конституционную реформу.

«Касым-Жомарт Токаев предложил усилить власть Парламента и ограничить влияние Главы государства и его близких родственников в политической и экономической жизни. Спустя три месяца после беспорядков, охвативших Казахстан, президент Касым-Жомарт Токаев, как нам кажется, принял решение о начале серии конституционных реформ. Выступая в эту среду перед Парламентом, он отметил несколько направлений, которые Правительство должно немедленно рассмотреть. В своем Послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что хочет ограничить полномочия Президента и придать Парламенту особый статус. В своем выступлении Президент Казахстана, в первую очередь, заявил, что сначала хочет реформировать полномочия Президента для развития политической системы, которая даст больший вес Парламенту. Для обеспечения большего плюрализма в политической жизни страны предлагается создать условия для регистрации новых партий –сокращение порога регистрации с 20 000 до 5 000», - пишет международная хроника Les Echos .