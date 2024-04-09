Что пишут о паводках в Казахстане иностранные СМИ

Паводковую обстановку в различных регионах Казахстана освещают мировые СМИ. Они пишут о числе эвакуированных, цитируя Главу государства Касым-Жомарта Токаева, который назвал паводки «крупнейшим природным бедствием» за последние десятки лет. МИД Азербайджана приносит соболезнования, а Турция выражает готовность помочь Казахстану, передает агентство Kazinform.

BBC: Худшие наводнения за десятилетия обрушились на Казахстан и Россию

BBC сообщает, что десятки тысяч человек были эвакуированы из 10 северных регионов Казахстана из-за наводнений, вызванных таянием снега.

Снимок экрана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявило в воскресенье, что около 12 000 человек находятся в пунктах временного размещения. Также более 60 000 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в субботу, что это крупнейшее природное бедствие за последние 80 лет. В обращении к нации он заявил, что правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и будет оказана вся необходимая помощь, пишет BBC.

Euronews: В нескольких регионах Казахстана и Оренбургской области РФ - режим ЧС из-за паводков

Власти РФ и Казахстана эвакуируют тысячи жителей, которые пострадали от сильных наводнений, сообщает Euronews. Президент Казахстана назвал паводки «крупнейшим стихийным бедствием в республике за последние 80 лет».

Снимок экрана

В десяти областях на северо-западе Казахстана действует режим чрезвычайного положения из-за сильных наводнений.

Более 70 тысяч жителей затронутых паводками населенных пунктов были вынуждены покинуть свои дома. В аварийно-спасательных работах задействованы более 13,5 тысячи человек.

- В целом ситуация под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно, - сообщает Euronews со ссылкой на Акорду.

АЗЕРТАДЖ: Глубоко опечалены разрушительными наводнениями в братском Казахстане – МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных наводнений в Казахстане, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Снимок экрана

- Глубоко опечалены разрушительными наводнениями в братском Казахстане. Приносим соболезнования людям, пострадавшим от этой катастрофы, семьям и близким погибших. Выражаем солидарность с народом и правительством братского Казахстана, - говорится в публикации, размещенной в официальном аккаунте ведомства в социальной сети X.

AnadoluAgency: Турция готова помочь Казахстану

Министерство иностранных дел Турции заявило в воскресенье о готовности страны оказать помощь народу и правительству Казахстана в связи с наводнениями, которые привели к тяжелой обстановке в ряде регионов, сообщает агентство Anadolu.

Снимок экрана

- Мы глубоко опечалены последствиями разрушительных паводков, которые затронули различные регионы Казахстана, - сообщает МИД Турции.

Паводки нанесли «серьезный ущерб» и вынудили десятки тысяч казахстанцев эвакуироваться.

Выражая искренние соболезнования «народу и правительству Казахстана», министерство заявило, что Турция «готова предоставить любую помощь» в усилиях по восстановлению и уменьшению последствий, вызванных этим бедствием, согласно Anadolu Agency.

Bloomberg: Акции урана резко выросли после оптимистичного обзора Goldman Sachs и наводнений в Казахстане

В связи с наводнениями в Казахстане выросли акции конкурирующих уранодобывающих компаний, сообщает Bloomberg.

Снимок экрана

Акции урановых компаний переживают лучший период из-за сочетания наводнений в Казахстане, крупнейшем мировом производителе урана, и всплеска оптимистичных прогнозов со стороны банков, включая Goldman Sachs Group Inc.

Последний рост uranium ETF (биржевой фонд для инвестирования в компании, связанные с производством урана) усилился еще в начале (прошлой) недели после сообщений о наводнениях в Казахстане, что подняло акции конкурирующих компаний, добывающих уран, а также после обзора от Goldman 1 апреля. Аналитик Нил Мехта сказал, что глобальный спрос на уран может вырасти на 60% к 2040 году, согласно Bloomberg.