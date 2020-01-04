Что пишут мировые СМИ о гибели генерала Касема Сулеймани

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Гибель иранского генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего спецподразделение Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс», в аэропорту Багдада в результате авианалета американских военно-воздушных сил вызвала широкий резонанс в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось позже, Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа, который написал в Twitter, что Сулеймани «убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить еще многих».

«Он был прямо и косвенно ответственен за гибель миллионов людей, включая большое количество протестующих, убитых в самом Иране. Хотя Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны», - отметил глава Белого дома.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Он также объявил трехдневный общенациональный траур.

Глава иранского МИДа Джавад Зариф назвал убийство генерала «глупой эскалацией» и «актом терроризма».

В самих США такой шаг восприняли неоднозначно. Политиков разделила их партийная принадлежность: демократы осудили Белый дом, тогда как республиканцы – поддержали.

Бывший вице-президент и один из главных кандидатов на высший пост от демократов Джозеф Байден заявил, что «ни один американец не станет оплакивать гибель Касема Сулеймани», тем не менее, он признал, что его убийство может привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке и своим приказом президент Трамп «сунул шашку динамита в бочку с порохом».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая в декабре объявила о начале процедуры импичмента Трампа, заявила о том, что американский президент принял решение без согласования с Конгрессом.

Тем временем госсекретарь Майк Помпео разместил у себя в Twitter видео на котором люди с флагами Ирака проводят демонстрацию, подписав его: «Иракцы, танцующие на улице во имя свободы; благодарные, что генерала Сулеймани больше нет».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш «глубоко обеспокоен недавней эскалацией». «Это момент, когда лидеры должны проявлять максимальную сдержанность. Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе», - говорится в заявлении международной организации.

В российском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что данный шаг Вашингтона «чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности».

«Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», - подчеркнули в МИД России.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что цикл насилия, провокаций и мести, которые весь мир наблюдает в Ираке в последние недели, должен прекратиться.

«Дальнейшего обострения следует избегать любой ценой», - отметил Мишель в своем заявлении.

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что эскалация ситуации в Ираке угрожает всему региону.

«Нынешний виток насилия в Ираке должен быть остановлен, прежде чем он выйдет из-под контроля. ЕС призывает все участвующие стороны и тех партнеров, которые могут оказать влияние, проявить максимальную сдержанность, а также ответственность в этот критический момент. Еще один кризис рискует поставить под угрозу годы усилий по стабилизации Ирака», - говорится в заявлении Борреля.

Первой европейской страной, которая официально отреагировала на убийство Сулеймани, стала Франция. Заместитель министра иностранных дел страны Амели де Моншален сказала в интервью радио RTL: «Мы просыпаемся в более опасном мире. Военная эскалация всегда и везде опасна».

Позже министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул обеспокоенность Франции ростом напряженности на Ближнем Востоке в последние несколько месяцев.

Париж предпринимает все необходимые усилия, чтобы «избежать дальнейшего обострения напряженности и содействует деэскалации в целях сохранения стабильности и суверенитета Ирака и безопасности региона в целом».

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб также сделал акцент на деэскалации напряженности и нежелательности возможных конфликтов из-за гибели генерала Сулеймани.

«Мы всегда признавали наличие агрессивной угрозы, которую представляет собой иранское «Аль-Кудс», которым руководил Касем Сулеймани. После его смерти мы призываем все стороны к деэскалации. Разрастание конфликта не соответствует ничьим интересам», - приводятся слова Рааба в распространенном Форин офисом коммюнике.

«Военная операция США последовала за серией опасных провокаций со стороны Ирана. Однако это не помогло снизить напряженность», - уверен министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом он сказал своему американскому коллеге.

Ситуацию с убийством Касема Сулеймани также прокомментировала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. «Действия американцев - это реакция на целую серию военных провокаций, ответственность за которые несет Иран», - приводит ее слова Deutsche Welle.

«Мы также с большой озабоченностью наблюдаем за активностью Ирана в регионе», - подчеркнула она, добавив, что речь идет «об опасном моменте эскалации, и задача теперь - способствовать деэскалации посредством благоразумия и сдержанности».

Турция обеспокоена ситуацией в регионе на фоне роста напряженности в отношениях между Ираном и США, сообщает Анадолу.

«Эскалация напряженности в Ираке угрожает миру и стабильности не только в этой стране, но и во всем регионе. Очевидно, что ракетный удар США по конвою, где находился Сулеймани, усилит нестабильность и напряженность в регионе. Подобные шаги могут привести к росту насилия в регионе, и это негативно скажется на всех сторонах», - говорится в сообщении МИД Турции.

Турция всегда выступает против вмешательства внешних сил в регион, говорится в сообщении.

«Анкара призывает стороны к сдержанности и благоразумию, а также воздержаться односторонних от шагов, которые могут нарушить мир и стабильность в регионе. Стороны должны отдать приоритет дипломатическому решению», - говорится в сообщении.

Турция призывает стороны к благоразумию, и воздержаться от шагов, которые могут усилить напряженность в регионе. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя инцидент с убийством командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции Касыма Сулеймани в Багдаде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не перестает повторять, что совершаемые в регионе последовательные ошибки, нетерпимая позиция и вмешательство внешних сил являются угрозой миру и стабильности, написал Калын.

По его словам, Турция обеспокоена ростом напряженности и нестабильности в соседнем Ираке, который может превратиться в поле боя в борьбе за влияние в регионе.