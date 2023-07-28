Что пишут международные СМИ о туризме в Казахстане?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан - уникальная страна, расположенная на пересечении Востока и Запада, где тысячелетиями сливались культуры и торговля. И хотя наша страна на мировой карте туризма появилась относительно недавно, мировые СМИ начинают обращать внимание на нашу удивительную страну и ее туристский потенциал. В этом дайджесте мы рассмотрим, что уже успели написать мировые СМИ о туризме в Казахстане с начала года, передает МИА «Казинформ».

1. The Travel: Лучшие скрытые сокровища для летнего отдыха

Одна из статей на американском сайте The Travel, вещающим в США, Канаде и Великобритании, была посвящена обзору лучших мест для летнего отдыха, и среди них Казахстан, особенно Алматы. Статья подчеркивает, что Казахстан становится все более привлекательным туристическим направлением благодаря своим уникальным природным красотам и культурному наследию.

2. Tribune India: Лучшие международные направления этим летом

Tribune India также выделяет Казахстан среди лучших международных направлений для летнего отдыха. Страна привлекает внимание благодаря своим уникальным природным достопримечательностям и богатому культурному наследию.

3. The Travel: Лучшие предстоящие туристические направления для посещения

А в другой статье The Travel Казахстан вновь входит в список лучших туристских направлений, на этот раз как будущий магнит для путешественников. Упоминается, что страна продолжает раскрывать свои туристские возможности, предлагая уникальные приключения и впечатления.

4. National Geographic: Планируйте свое собственное приключение по Шелковому пути в Центральной Азии

Всемирно известный National Geographic в своей вдохновляющей статье рассказывает о путешествии по Шелковому пути через Центральную Азию, где Казахстан играет важную роль в этом увлекательном приключении. Статья подробно описывает богатство исторических и культурных достопримечательностей, которые можно обнаружить в Казахстане.

5. Conde Nast Traveller: Лучшие места для посещения в Алматы, Казахстан

Эта статья - гайд по городу Алматы на онлайн платформе легендарного журнала Conde Nast Traveller. Статья рассказывает об интересных местах культурной столицы и завораживающих пейзажах ее окрестностей. От умиротворяющей верховой езды и горных походов, до динамичной ночной жизни и культурных достопримечательностей – разнообразный Алматы предлагает путешественникам совершенно неповторимый опыт.

Conde Nast Traveller - международное тревел издание, ежемесячный охват которого составляет более 4 млн. человек.

6. Trip Reporter: Исследование региона Алматы в Казахстане

Продолжает восхищаться южной столицей и британское издание Trip Reporter, которое предлагает своим читателям посетить Алматы, славящийся своими удивительными пейзажами и разнообразными приключениями на свежем воздухе.

7. Sydney Morning Herald: Футуристический азиатский город, о котором мало кто из австралийцев знает

Зарубежные СМИ отмечают и возможности туризма в столице нашей родины. Например, эта статья от Sydney Morning Herald рассказывает о будущем Казахстана, особенно обращая внимание на футуристические аспекты столицы. А сам город по признанию австралийского Бена Грунтуотера является неизведанным для многих австралийских туристов.

8. Radio Télévision Belge Francophone: Откройте для себя одну из самых больших мечетей в мире, вмещающую до 235 000 верующих, в столице, которая отмечает свое 25-летие

RTBF предлагает путешественникам открыть для себя новую впечатляющую мечеть в Астане. Это архитектурное чудо, спроектированное в классическом стиле исламской архитектуры, является одной из самых больших мечетей в мире, пишется в статье.

9. iNews: Казахстан - страна таинственных каменных образований

Британское сайт iNews рассказывает о Казахстане, как о месте с загадочными каменными образованиями, предлагая своим читателям уникальный и захватывающий опыт исследования.

10. В связи с ростом популярности делового туризма в стране и с посещением международных экспертов в этой отрасли, больше количество публикаций по так называемому MICE туризму. Вот одна из них: «ASTANA – MTLG Destination Update 2023»

Казахстан медленно, но верно привлекает внимание мировой общественности своими уникальными природными чудесами, наследием Шелкового пути и футуристическими городами. Страна готова показать свою уникальность и гостеприимство всем, кто желает открыть для себя ее тайны.

Взглянув на множество статей, которые рассказывают о туризме в этой стране, можно увидеть, что Казахстан предлагает разнообразие впечатлений и возможностей для всех типов путешественников.