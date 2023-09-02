Что означают перестановки в Правительстве - мнение Данияра Ашимбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Правительстве Казахстана произошел ряд кадровых перестановок. Своим мнением по принятым решениям поделился казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По его словам, косвенные признаки говорят о том, что реформа готовилась давно, определенные назначения – были спонтанными.

Эксперт напомнил, что по административной реформе, которая вытекала из прошлогоднего Послания Президента народу Казахстана и прошла в первом полугодии, функции по ряду ключевых вопросов были переданы от Правительства к Министрам.

«Все-таки мы видим, что министерский состав во многом себя не оправдал. В этом году количество вице-премьеров достигло шести человек. То есть выросла потребность в координации. Пять из шести вице-премьеров одновременно возглавляли министерства и аппарат Правительства. Получилась достаточно сложная конструкция. Кроме того, у нас существовали сверхминистерства, как МИИР, в которых скоординировано большое число разных функций, и при этом руководящий состав периодически менялся», - сказал политолог в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

В итоге, как отметил Данияр Ашимбаев, в своем Послании в этом году Глава государства объявил о создании двух новых министерств. Это Министерство водных ресурсов и ирригации и Министерство транспорта. Принятое решение, по мнению спикера, ведет к созданию более компактных и профессионально-ориентированных министерств, а Правительство становится более функциональным.

Вместе с тем возник вопрос обновления министерского состава в связи с тем, что многие вопросы уходили в ведение Администрации Президента.

«Приход Аиды Балаевой в Правительство, на мой взгляд, это очень хорошо. Это опытный сильный руководитель, хорошо знает данную сферу, пользуется большим авторитетом. И будет заниматься теми же вопросами, только не из Администрации, а из Правительства. Также хорошо могу отозваться о господине Ермеке Маржикпаеве. У него хороший опыт работы акимом, более четырех лет, показал себя хорошим толковым руководителем. Сфера туризма – это один из вопросов в Акмолинской области, то есть заново обучаться ему не нужно. В принципе, большую часть назначений я приветствую. На мой взгляд, пришли сильные профессионалы», - добавил он.

Интересной он назвал смену главы МВД. По его словам, к министру Ахметжанову, насколько известно, претензий не было. Возможно, его ждет новое назначение. Новый министр Ержан Саденов – опытный полицейский, который прошел снизу доверху от опера до начальника Департамента полиции столицы, был замминистра.

«То есть вникать в дело ему не нужно, тем более его блок, который он курировал в Министерстве – криминальная полиции и борьба с наркобизнесом, один их основных», - уточнил Данияр Ашимбаев.

Он подчеркнул, что перестановки еще не завершены. В Правительстве обсуждаются еще отдельные структурные преобразования. Скорее всего, остальные назначения будут в понедельник. Президент проводит консультации.

«Нужно видеть, как будет выглядеть вся конструкция для того, чтобы полностью оценить ее. Пока общая конфигурация выглядит неплохой», - заключил политолог.

Ранее он отмечал, что Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова стали освобожденными вице-премьерами, чтобы сосредоточиться на координации работы растущего числа министерств.

Прежний заместитель руководителя Администрации Президента, опытный практик и политический тяжеловес Аида Балаева возглавила новое Министерство культуры и информации - главное идеологическое ведомство правительства.

Прежний глава МИИР Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта.

43-летний Арман Шаккалиев, прежний первый зам, был повышен до министра торговли и интеграции. До этого он возглавлял Комитет технического регулирования и метрологии, был членом коллегии ЕЭК.

Новым главой МВД стал 58-летний уроженец ВКО Ержан Саденов.

55-летняя Светлана Жакупова, ранее вице-министр, в этом году ставшая уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте, стала новым министром труда и социальной защиты населения.

58-летний аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев возглавил новое Министерство туризма и спорта.