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Что ожидать от Политсовета Nur Otan – мнение Даурена Абаева

6 Февраля 2020 22:06
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Что ожидать от Политсовета Nur Otan – мнение Даурена Абаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев выразил мнение касательно того, чего можно ожидать от расширенного заседания Политического совета партии Nur Otan, которое пройдет 18 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы хорошо знаете, приближается конституционные сроки парламентских выборов. Можно сказать, что уже сейчас политические силы переходят на высокий старт. В августе Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости серьезных преобразований. За это время партия провела большую работу по обновлению. Ключевой акцент сделан на регионах, на усиление работы с первичными организациями. Конечно, ведется мониторинг выявления социального самочувствия наших граждан, усиливается работа по противодействию коррупции, по-новому начинают работать маслихаты», - сказал министр в ходе программы «Открытый диалог на телеканале «Хабар».

«Думаю, на предстоящем Политсовете будут подведены промежуточные итоги перезагрузки и поставлены новые задачи на предэлекторальный период», - считает глава ведомства.

Напомним, председатель партии Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев 5 февраля подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года.


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Ключевые слова: Правительство РК, Нур Отан,
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Акбота Кузекбай

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