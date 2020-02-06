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вчера 19:27
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вчера 19:16
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Что ожидать от Политсовета Nur Otan – мнение Даурена Абаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев выразил мнение касательно того, чего можно ожидать от расширенного заседания Политического совета партии Nur Otan, которое пройдет 18 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как вы хорошо знаете, приближается конституционные сроки парламентских выборов. Можно сказать, что уже сейчас политические силы переходят на высокий старт. В августе Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости серьезных преобразований. За это время партия провела большую работу по обновлению. Ключевой акцент сделан на регионах, на усиление работы с первичными организациями. Конечно, ведется мониторинг выявления социального самочувствия наших граждан, усиливается работа по противодействию коррупции, по-новому начинают работать маслихаты», - сказал министр в ходе программы «Открытый диалог на телеканале «Хабар».
«Думаю, на предстоящем Политсовете будут подведены промежуточные итоги перезагрузки и поставлены новые задачи на предэлекторальный период», - считает глава ведомства.
Напомним, председатель партии Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев 5 февраля подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года.
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