Что ожидает промышленность Северного Казахстана в новом году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов подвел итоги работы промышленных предприятий за 2018 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона сообщил, что промышленные предприятия произвели продукцию на 223 млрд тенге. Есть небольшой рост.

«Мы презентовали Президенту частную индустриальную зону. Там расположены 14 предприятий, часть их уже открылась. Инвестиций будет около 30 млрд тенге. Завод по изготовлению металлопластиковых изделий выпускает простую, но необходимую для североказахстанцев продукцию. Половину этих товаров завозили из соседней России», - сказал К. Аксакалов.

В этом году в регионе реализовали второй этап восстановления ТОО «Биооперейшн» - бывший «Биохим», бездействовавший 8 лет. На заводе уже производят крахмал и клейковину. Ведется работа по восстановлению цеха по производству биоэтанола на 10 тыс тонн в год. На производстве задействовано более 300 человек.

Аким области отметил, что в рамках Комплексного плана развития региона стало возможным выделение 6,7 млрд тенге на модернизацию двух североказахстанских заводов: АО «ПЗТМ» и АО «Завод имени С.М. Кирова». К. Аксакалов добавил, что впервые за 10 лет были напрямую получены деньги из республиканского бюджета.

Первый транш - 3,3 млрд тенге - заводы уже получили. Предприятия заключили договоры на поставку оборудования. В ближайшие полгода в АО «ПЗТМ» и АО «Завод имени С.М. Кирова» появятся свыше 300 новых станков. Это позволит увеличить выпуск продукции и повысит производительность труда.

«По итогам 2018 года в машиностроении мы ожидаем снижение объемов производства на 20% за счет уменьшения объема производства ПЗТМ и ЗИКСТО. Есть объективные причины. В результате санкционных вопросов, к сожалению, страдает наше предприятие. Тем не менее это рынок. Мы работаем над задачами, которые были поставлены перед ЗИКСТО», - сказал К. Аксакалов.

Сейчас заводы работают над заключением договоров на 2019 год на сумму в 28 миллиардов тенге.

«В 2019 году перед отраслью промышленности стоит задача по увеличению темпа роста на 3-5%. Большой потенциал есть, прежде всего, за счет новых предприятий, которые будут запущены», - подчеркнул К. Аксакалов.

По информации акима области, объем частных инвестиций на 2019 год прогнозируется с ростом 5,5% к уровню 2018 года. Этому будут способствовать локализация сборки сельхозтехники CLAAS, строительство трансформаторного завода, завода по переработке пшеницы ТОО «KAZMEAL», вагоностроительного завода, производство комбикормов и деревообработка ТОО «Тиелин Логистикс Инвест Компани» и создание современного DATA-центра на базе завода имени Калинина.