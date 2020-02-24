Что ожидает несоблюдающих режим после карантина на коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что ожидает людей, кто не соблюдает противоэпидемиологический режим после карантина на коронавирус, рассказал председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сразу (после выхода с карантина) им выдаем на руки памятки и при посещении объясняем, что нужно ограничить себя в контактах, вплоть до того, чтобы ограничить прием гостей, учитывая наш казахский менталитет, расписываем меры предосторожности. Также предупреждаем о том, что нужно ограничить выходы в общественные места. При этом по месту жительства и по месту работы ведем контроль, потому что во многих организациях есть медики. Они могут выехать в командировку. Но опять же мы рекомендуем не выезжать в неблагополучные по коронавирусу страны», - сказал Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем он сообщил, как будут наказывать тех, кто не соблюдает режим.

«Те люди, которые не будут соблюдать противоэпидемиологический режим, мы не имеем право их штрафовать – материалы по ним передаются в суд за невыполнение предписания, постановления, уведомления. Меры ответственности определяются в судебном порядке. На сегодня у нас было госпитализировано 165 человек с температурой, с симптомами ОРВИ. На сегодня 158 уже выписаны с оздоровлением. В стационарах остается всего 7 человек и их состояние удовлетворительное», - пояснил Жандарбек Бекшин.