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    12:12, 28 Май 2021 | GMT +6

    Что ожидает будущих педагогов, рассказал Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о процессе сертификации выпускников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед нами стоят новые задачи – это сертификация выпускников. Мы планируем, что уже в этом году, в соответствии с изменениями в нормативно-правовых документах, те выпускники педагогических направлений, которые уже будут поступать на эту специальность, они будут проходить сертификацию», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече с населением.

    «То есть впервые приступающим к этой профессии необходимо будет иметь сертификат национального квалификационного тестирования, после того, как они будут приняты в школу, показать свое педагогическое мастерство на практике, получить сертификат, получить квалификацию педагогики, и только дальше они могут начинать работать. Также вы видите, что у нас 30%-50% доплаты за квалификационные категории педагогам, в два раза повышение заработной платы планируется», - добавил министр.

    По его словам, уделяется большое внимание защите прав педагогов.

    «Мы уменьшили количество документов, которые должен заполнять педагог – до двух документов сокращена отчетность педагогов ежедневно. Как вы знаете, это электронный журнал и поурочный план. Мы освободили педагогов от несвойственных функций, в каждом регионе созданы советы по педагогической этике. В целом, это большая работа и эту работу мы будем продолжать», - заключил глава МОН.


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