Что ожидает Алматы в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В уходящем году в Алматы прошли масштабные преображения. Появились новые арт-объекты, были реконструированы улицы. Какие планы имеются у акимата по дальнейшему развитию города, передает МИА «Казинформ».

Продолжение транспортной реформы города

В рамках транспортной реформы в Алматы полностью обновляют подвижной состав и увеличивают маршрутную сеть города. Если, в 2018 году было запущено 479 новых автобусов, то на следующий год планируется приобрести еще 600, при этом большую часть за счет внебюджетных средств. Также для алматинского метро будет закуплен дополнительный подвижной состав. Продолжится строительство двух новый станций метро. Впервые в стране в Алматы организована линия BRT, которая сократила на 32% время в пути для общественного транспорта. В 2019 году начнется реконструкция улицы Жандосова по линии BRT от улицы Сулейменова до Тимирязева.

Для снижения уровня аварийности на дорогах города с 15 января 2019 года на проспекте Аль-Фараби, улице Саина и Восточно-объездной автодороге средняя скорость движения будет снижена с 80 до 60 км/ч.

Кроме того, 2019 году будет построено 22,6 км дорог в 5 микрорайонах и проведен средний ремонт 170 км дорог. Продолжится строительство 3 развязок в рамках формирования малого транспортного кольца. Начнется модернизация железнодорожного вокзала Алматы-1.

Продолжение реконструкции улиц города

По заявлению властей, в Алматы реконструировано уже 60% исторического центра. В 2019 году планируется обустройство новых пешеходных зон, в том числе на улицах Жибек Жолы, Байсеитова и Толе би. Запланирован капитальный ремонт 5 и текущий ремонт 9 парков и скверов. Вместе с тем, по проекту датского архитектора Яна Гейла в следующем году планируется строительство пешеходных зон в микрорайонах №8 и №10. Здесь запланировано строительство современных детских, тренажерных, баскетбольных площадок, беговых дорожек, брусчатки, установка видеокамер, освещение ЛЭД, удобных скамеек и площадки для выгула собак. Общая продолжительность строительства - примерно 7 месяцев.

В следующем году также продолжится масштабное благоустройство алматинских дворов. Сегодня отремонтирован уже каждый третий двор, из них почти половина - не в центральных районах. Если в текущем году было обустроено 575 дворов, то в 2019 году будет модернизировано еще не менее 600 дворов.

Мастер-план развития Алматы

В начале следующего года в открытом доступе будет размещена концепция мастер-плана развития города. Каждый житель и представитель бизнеса сможет с ним ознакомиться и дать свои предложения. Также в Алматы были определены перспективные секторы и приоритетные зоны застройки. С учетом наличия земель перспективно строительство в Турксибском, Жетысуском, Алатауском районах.

В целом утвержденный бюджет Алматы на 2019 год составил 525,2 млрд тенге.