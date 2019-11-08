Что обсуждали на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России

ОМСК. КАЗИНФОРМ – В Омске завершился XVI Форум межрегионального сотрудничества с участием президентов Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие стало площадкой, на которой стороны обсудили эффективность экономического взаимодействия и актуальные вопросы приграничного сотрудничества.

Пожалуй, наиболее важным и неоднократно прозвучавшим на разных уровнях стал вопрос работы пограничных пунктов пропуска и ограничения на экспорт продукции. Проблему и пути решения рассматривали на панельных сессиях и их же прокомментировали главы государств на пленарном заседании.

Положительных изменений в вопросе деятельности пунктов пропуска, вероятно, стоит ожидать с реализацией Программы приграничного сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев отметил, что ее Концепция разрабатывается, не стоит затягивать и с принятием самой Программы.

Определенные надежды возлагаются и на Программу совместных действий между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Соответствующий документ был подписан на Форуме.

Кстати, министр национальной экономики РК Руслан Даленов, выступая на пленарном заседании форума, предложил создать совместную комиссию по решению приграничных вопросов с участием руководителей регионов, соответствующих госорганов и представителей бизнес-сообщества.

«Нужно работать над исключением ограничений для экспорта и транзита товаров. Предлагается создание совместных коннект-центров и проектных офисов прямо на приграничной территории. Они будут консультировать, оказывать правовую и иную помощь», - сказал Р. Даленов.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов и губернатор Омской области Александр Бурков высказались о необходимости восстановить судоходство по реке Иртыш. Пока этот транзитный потенциал практически не используется. Важна заинтересованность и конкретные действия со стороны двух стран.

«В 80-е годы внутренний водный транспорт перевозил до 9 млн тонн грузов в год по Иртышу. Сегодня 200 тыс. тонн. Из-за габаритов судового состава и отсутствия глубины судового хода грузоперевозки по реке Иртыш развиваются слабо. Необходимо решение на правительственном уровне по проведению с российской стороны дноуглубительных работ на реке Иртыш», - сказал Б. Бакауов.

А. Бурков считает перспективным создание на уровне государств единого механизма регулирования в отношении Иртыша, в том числе строительство подпорных гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ, принятие общего регламента пропуска воды в течение всего календарного года.

По традиции главы государств обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере. Президент РК предложил открыть в приграничной области России филиал Назарбаев Интеллектуальной школы и поддержал предложение об организации в Нур-Султане физико-математической школы на базе университета имени Баумана.

В течение двух дней в Омске проходил первый Форум молодежных лидеров России и Казахстана. Участники обсуждали проблемы сельской молодежи, волонтерство, подписали соглашения о сотрудничестве.

В «нулевой» день форума, 6 ноября, открылась выставка «Высокие технологии: возможности регионов Казахстана и России», работали панельные сессии, проходили встречи в формат В2В. Итогом работы первого дня форума стало подписание соглашений на общую сумму 40 млн долларов.

В целом по итогам омского форума намечена серьезная работа. Здесь можно посмотреть, какими документами обменялись страны. При реализации всех подписанных документов и достигнутых договоренностей основные проблемы приграничного сотрудничества должны решиться безболезненно и с максимальной эффективностью для обеих сторон.

Следующий Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет в 2020 году в Кокшетау. Его темой станет сотрудничество в области экологии и «зеленого» роста.