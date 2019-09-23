Что обсудят на международном форуме «Digital Bridge» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие темы поднимут в ходе предстоящего ежегодного международного технологического форума «Digital Bridge», рассказали в международном технопарке Astana hub, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24-25 октября 2019 года в столице пройдет ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge». Ведущие IT-специалисты и технологические предприниматели соберутся на единой диалоговой площадке для обмена опытом и инновационными решениями в области цифрового развития.

В этом году форум «Digital Bridge» проводится по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для поддержки молодых IT-специалистов страны.

«В этом году мы запланировали концепт форума таким образом: Digital Bridge станет большим зонтичным мероприятием для всех обсуждений, которые касаются цифровой эко-системы в Казахстане. Мы хотим, чтобы Digital Bridge действительно стал мостом, который объединит разные аудитории – и бизнес, и стартапы, и государство, и корпорации, и других, кто вовлечен в продвижение цифровых идей и намерен решать проблемы в этой сфере или реализовывать проекты, которые привнесут реальный выхлоп», - сообщил заместитель председателя АО «НИХ «Зерде» Павел Коктышев.

Он отметил, что ключевым мероприятием на площадке форума станет стратегическая сессия Next Tech Entrepreneur Forum. Для участников будут организованы открытые обсуждения разных тематик: образование будущего, венчурное финансирование, киберспорт, бизнес-инкубирование, цифровые медиа. Здесь же будут организованы B2B встречи между участниками.

«Мы сделаем большой акцент для бизнес-среды: в отдельной локации мы организуем площадку, где стартапы, инвесторы, предприниматели, IT-компании, специалисты и медиа смогут в неформальной обстановке, «без галстуков», найти друг друга в одном месте и обсудить конкретные темы», - добавил Павел Коктышев.

В дни форума традиционно состоится ежегодная премия Astana Hub Awards, которая вручается за вклад в развитие IT-индустрии Казахстана, а также Astana Hub Battle – соревнования между технологическими стартапами.

В рамках «Digital Bridge» также пройдет официальное открытие Astana IT University и школы программирования Alem, а также демонстрация сервисов «Digital ЦОНа». Кроме того, важной частью форума станет открытое обсуждение по вопросам цифровизации с участием пяти CDO и круглый стол международных технопарков ШОС.

Организаторы мероприятия - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан при участии АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.