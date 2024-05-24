Что общего у Золотой Орды и Османской империи, рассказал турецкий ученый

Профессор из университета Анкары Абдуллах Гюндогду, принявший участие в международной научной конференции «Улус Жошы: история, наследие и уроки», прошедшей в Алматы, выступил с докладом о дипломатических связях между Улусом Жошы и турками-сельджуками, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ученый из Турции отметил, что Улус Жошы – это общая история тюркского мира. По его словам, Золотая Орда навечно оставила след в истории народов Евразии, в целом, в том числе тюркских народов.

- Золотая Орда или Улус Жошы – это не только прошедшая история, это общая история, нужная для будущего. Русские историки говорят: «Мы переняли имперскую политику у Улуса Жошы». Улус Жошы – общая история для народов Евразии, для тюркских народов. Но история Казахстана прямо связана с периодом Золотой Орды. Образование империи Чингисхана в ХІІІ веке сильно повлияла на всю Евразию, но в основном оставило навечно след в тюркском мире. В этот период почти все степные народы, хотя и жили в разных политических регионах, были тесно связаны друг с другом. В числе этих региональных связей особое место занимают отношения между Анатолией и Дешти Кыпшак. Между западными тюрками, сделавшими своей родиной Азербайджан и Анатолию, то есть, нами – огузами, и восточными, северными тюрками в Кыпшакской степи (северо-западный Казахстан) политико-дипломатические и культурные связи осуществлялись в течение 13-15 веков через различный политические структуры. Эти отношения обладают потенциалом для того, чтобы мы поняли, как в Средневековье образовались две державы – ханство Золотой Орды и Османская империя, – сказал Абдуллах Гюндогду.

В свое докладе ученый кратко остановился на походах Чингисхана и образовании Улуса Жошы, а также на первом кыпшакском походе.

- Чингисхан, совершая свой начавшийся в 1220 году поход на Хорезм, в 1222 году поручил двум своим избранным полководцам – Жебе и Субедею отправиться на кораблях в поход на Северный Кавказ и в Кыпшакское ханство. Хотя эта первая Кыпшакская экспедиция выглядит грабительской, в действительности ее нужно рассматривать как подготовку ко второму Кыпшакскому походу, которые был совершен несколько позднее. После похода на Хорезм, в 1225 году Чингисхан вернулся в свои родные места. Он отдал в управление своему старшему сыну Жошы, который с 1222 года находился в Дешти Кыпшак, обширные земли между реками Иртыш и Волга, приказав создать там Великую Орду и установить золотой трон. Таким образом, самым первым из четырех улусов образовался Улус Жошы. Однако, Жошы умер раньше своего отца, в 1227 году. В тот же год Чингисхан поделил эти земли между своими внуками Бату и Орда, – сказал историк.

Абдуллах Гюндогду также рассказал об истории турков Анатолии во времена походов Чингисхана. По его словам, после падения Хорезма между анатолийскими сельджуками и Улусом Жошы появилась общая граница.

- В конце ХІІІ века государство анатолийских сельджуков выделилось как держава, не имеющая себе равных. Шах Сулеймен превратил страну в место пересечения торговых путей, основал центральную власть в Анатолии. Его сыновья в то время, когда начались походы Чингисхана, добились военных и политических успехов на востоке, сделали страну цветущим государством. После того, как Чингисхан завоевал Хорезм, Улус Жошы и Анатолийские сельжуки стали граничащими государствами. В 1237-1242 годах начался второй кыпшакский поход или, иначе, русская экспедиция. Это был второй поход на Запад. Этот поход под командованием хана Бату оказал влияние на Русь, Восточную, Центральную и Южную Европу, стал причиной выхода Золотой Орды на историческую сцену в качестве великой державы. В 1242 году, после сообщения о смерти Угедея продвижение войск Чингисхана остановилось, но образование Золотой Орды привело к тому, что кочевые кыпшаки не растворились в оседлом мире, а вернулись в мир кочевников, – отметил профессор.

Абдуллах Гюндогду также сообщил, что после третьего похода на запад западные тюрки стали зависимыми от Улуса Жошы.