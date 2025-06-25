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    18:00, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Что обеспечит рост экономики Казахстана в 2025 году — ЕАБР

    Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал Макроэкономический прогноз для 7 стран-участниц. Согласно прогнозу, в Казахстане рост ВВП в 2025 году составит 5,5%, передает агентство Kazinform.

    В каком состоянии экономика страны
    Коллаж: Kazinform / Frepik / Pixabay

    Глобальные прогнозы

    Согласно аналитикам ЕАБР, рост глобальной экономики замедлится до 3% в 2025 году из-за неопределенности на фоне тарифной политики США и негативных структурных факторов. Также ожидается, что в 2025 году инфляция в развитых странах вновь ускорится из-за увеличения издержек, связанных с ростом тарифов.

    Регион операций ЕАБР

    Несмотря на сложные внешнеэкономические условия, в регионе ожидается сохранение высокой экономической активности. По оценкам банка, рост ВВП региона составит 2,7% по итогам 2025 года, а инфляция замедлится до 7,7% в 2025 году с 8,8% в 2024 году.

    Казахстан

    В ЕАБР ожидают ускорения роста экономики Казахстана до 5,5% в 2025 году после 4,8% в 2024 году.

    Среди факторов, обеспечивающих рост экономики, банк выделяет:

    • поддержка инвестиционных проектов, объем финансирования которых запланирован на уровне 6% ВВП;
    • бюджетная политика;
    • рост нефтедобычи;
    • государственные инициативы, сосредоточенные на развитии регионов и создании инфраструктуры.

    Однако сильный потребительский спрос и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги ускорят рост цен в Казахстане до 11,9% в 2025 году.

    Касательно курса тенге, по прогнозам, он будет стабильным в оставшейся части 2025 года. На конец года курс составит 515 тенге за доллар, а в среднем по году — 513 тенге/долл. Поддерживать курс будут такие факторы как высокая базовая ставка, и прогнозируемый во втором полугодии рост экспорта нефти в связи с запуском проекта расширения месторождения Тенгиз.

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    Фото: макропрогноз ЕАБР

    Ранее ЕАБР отметил значительные успехи Казахстана в экономике за 30 лет. 

     

    Теги:
    Банки Экономика
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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