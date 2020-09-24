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Что обещает сделать партия «Nur Otan» для жителей южных регионов страны

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Сентября 2020, 11:53
Что обещает сделать партия «Nur Otan» для жителей южных регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Nur Otan» опубликовал для обсуждения с населением проекты предвыборных программ по южным регионам страны. Ознакомиться с ними и внести свои предложения можно через сайт primaries.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

По поручению Елбасы 216 проектов предвыборных программ партии «Nur Otan» подготовили для каждого региона, города и района. В рамках объявленной Президентом концепции «Слышащего государства» их доработают по принципу краудсорсинга, собрав лучшие идеи и предложения по итогам общереспубликанских внутрипартийных праймериз.

В Жамбылской области акцент будет сделан на развитии обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, открытии новых производств и новых рабочих мест.

В течение 5 лет планируется увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства сразу на 33,9%. При этом партия «Nur Otan» будет добиваться восстановления 34,5 тысяч га орошаемых земель за счет строительства 7 новых водохранилищ, реконструкции поливных каналов и дренажных систем.

Для повышения качества автомобильных дорог и пассажирских перевозок до 2025 года предполагается строительство и реконструкция 1200 км дорожного полотна во всех районах области, а также обновление автобусного парка с 52 до 90%.

В селах с численностью населения свыше 200 человек будет построено централизованное водоснабжение. К 2023 году планируется обеспечить 119 сельских населенных пунктов или 125 тысяч жителей качественной питьевой водой. До 2025 года централизованным газоснабжением будет охвачено 128 тысяч жителей в 107 сельских населенных пунктах. В течение пяти лет планируется построить 156 жилых домов в городах и районах области.

В соответствии с экологическими и санитарными требованиями приведут в порядок 158 мусорных свалок и полигонов. До конца 2022 года будет построен завод по переработке/сжиганию твердо-бытовых отходов. Планируется построить комплекс очистных сооружений в Таразе, Жанатасе, Каратау и Шу.

В целях повышения качества медобслуживания партия предлагает приобрести 685 единиц медицинского оборудования, в том числе для отделения реанимации новорожденных, строительство 4 новых объектов здравоохранения. Также планируется открыть 4 центра реабилитации и адаптации для детей-инвалидов и 2 кризисных центра для лиц, подвергшихся насилию.

Одним из приоритетных направлений проекта предвыборной программы Туркестанской области является повышение качества внутриобластных дорог. Для этого в «Nur Otan» намерены добиться ремонта 3600 км уже в ближайшие годы.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой партия будет способствовать строительству 49 объектов водоснабжения в сельских округах, а также реконструкции сетей водоснабжения в 12 населенных пунктах.

Будут сданы в эксплуатацию 240 домов и проведен капитальный ремонт 429 жилых объектов.

В целях сохранения культурных и духовных ценностей планируется проведение благоустройства святых мест региона – пещеры Ак-мечеть, мавзолеев Теректи аулие, Баба Тукти Шашты Азиз, Ысхак баба, Туркибасы аулие, Ысхак ата.

В Кызылординской области согласно опубликованным данным ставится задача по созданию более 67 тысяч рабочих мест и повышению средней заработной платы до 164 тысяч тенге.

Планируется реализация таких инвестиционных проектов, как строительство завода по производству стеклопластиковых линейных и насосно-компрессорных труб высокого давления, завода по производству и переработке листового стекла, расширение комплекса по выращиванию и глубокой переработке товарной рыбы в Аральском районе.

Для повышения доходов сельчан и развития сельского хозяйства предполагается строительство завода по производству сухого порошка из верблюжьего молока и водохранилища на участке Кумискеткен реки Сырдарья.

В очереди на жилье сегодня в области стоят порядка 30 тысяч человек. Из 1 170 многоэтажных жилых домов половина требуют ремонта. Для повышения уровня обеспеченности жильем населения в партии «Nur Otan» ставят задачу по строительству порядка 11 334 квартир и 26 787 индивидуальных жилых домов. Отдельное внимание будет уделено развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов застройки, проведению капитального ремонта многоэтажных жилых домов.

В целях повышения уровня медицинского обслуживания запланировано строительство 27 новых объектов здравоохранения, 23 сельских врачебных амбулаторий с обеспечением всем необходимым материально-техническим оснащением. Партия «Nur Otan» обещает построить 11 новых школ, а также капитальный ремонт 54 объектов образования.

В Алматинской области в рамках проекта предвыборной программы планируется усилить поддержку отечественных производителей, создать новые производства в сфере сельского хозяйства, а также улучшить транспортную и социальную инфраструктуры.

По инициативе партии «Nur Otan» в ближайшие 5 лет в регионе намерены создать более 134 тысяч рабочих мест и повысить среднюю заработную плату со 136 до 174 тысяч тенге. Будут реализованы 35 инвестиционных проектов, среди которых строительство мясоперерабатывающего завода с глубокой переработкой мелкого рогатого скота, завода по переработке руды, птицефабрики бройлерного направления, а также строительство города Нуркент, где будет проживать до 100 тысяч человек.

В регионе продолжится работа по внедрению новых технологий в животноводстве, растениеводстве и переработке продукции. Планируется строительство 26 откормочных площадок на 20 тысяч голов КРС, 18 молочно-товарных ферм на 6,9 тысяч голов, 3 птицефабрик и 4 теплиц площадью 34 га. Эти и другие меры позволят к 2025 году создать более 10 тысяч новых постоянных рабочих мест в сфере АПК.

Для улучшения условий проживания жителей региона партия ставит цель к 2025 году обеспечить строительство 5,4 млн кв м жилья.

В настоящее время в Алматинской области функционируют 38 трехсменных школ, 146 школ размещены в приспособленных зданиях. В рамках своей предвыборной программы партия «Nur Otan» построит 39 новых школ для ликвидации трехсменного обучения, 45 новых школ взамен 57 приспособленных, а также проведет капитальный ремонт 92 объектов образования.


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