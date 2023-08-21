Что объединяет Казахстан и Вьетнам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дипломатическим отношениям между Казахстаном и Вьетнамом в июне текущего года исполнился 31 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Министерства иностранных дел РК, 27 декабря 1991 года Вьетнам признал независимость Казахстана, а 29 июня 1992 года между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

Первый официальный визит в Казахстан на высшем уровне совершил премьер-министр Вьетнама Во Ван Киет в июне 1994 года.

В конце октября – начале ноября 2011 года состоялся официальный визит Президента РК Нурсултана Назарбаева во Вьетнам. Через год глава Вьетнама Чыонг Тан Шанг посетил Казахстан с государственным визитом.

В прошлом году столицу Казахстана посетила вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан для участия в работе шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках рабочего визита состоялись двусторонние встречи с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым и Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым.

Страны также поддерживают межпарламентское, межпартийное сотрудничество, контакты на высоком уровне и уровне министерств иностранных дел.

Торгово-экономическое сотрудничество

За январь-май текущего года товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом составил 532,9 млн долларов США. Это больше в 3,8 раза, чем за аналогичный период 2022 года. Экспорт из Казахстана составил 96,4 млн долларов США, импорт – 436,5 млн долларов США.

Основными товарами экспорта из Казахстана во Вьетнам являются цинк необработанный, свинец необработанный, табачные изделия, кишки, пузыри и желудки животных, брезенты, навесы, тенты, палатки, паруса, пульты, панели, столы для электрической аппаратуры, винты, болты, гайки, заклепки из черных металлов.

Из Вьетнама в Казахстан в основном завозятся телефонные аппараты, телевизоры, мониторы и проекторы, пылесосы, вычислительные машины, печатное оборудование, шины, электронные интегральные схемы.

За последний год представители обеих стран провели встречи по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в том числе в сфере сельского хозяйства, а также состоялась первая торгово-экономическая миссия предпринимателей Казахстана во Вьетнам.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

В 2012 в Казахстане прошли Дни культуры Вьетнама, через год во Вьетнаме состоялись Дни культуры Казахстана.

С 2013 года в Ханойском педагогическом университете существует Центр науки и культуры имени Абая. В 2014 году в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая состоялась церемония открытия Вьетнамского центра культуры и образования.

За последние три года на вьетнамском языке была представлена книга Абая «Слова назидания», на государственном телеканале-VTV 1 и в Национальном киноцентре в Ханое был показан казахстанский исторический фильм «Алмазный меч. Казахское ханство» на вьетнамском языке. В городе Дананге прошли Дни казахского кино, издано три тома «Казахских сказок», презентована историческая трилогия Ильяса Есенберлина «Кочевники» на вьетнамском языке.

В настоящее время три казахстанских студента обучаются в вузах Вьетнама и 5 студентов из Вьетнама – в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. В Назарбаев Университете в Астане работают четыре вьетнамских преподавателя.

Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. В ходе переговоров были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.