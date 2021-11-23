Что нужно знать тем, кто хочет найти работу в странах ЕАЭС - ответ Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О перспективах сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере трудовой миграции рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, основными целями ЕАЭС являются создание условий для устойчивого экономического развития государств-членов в интересах повышения жизненного уровня своих граждан и формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов (ст. 4 Договора).

Договором закреплены базовые принципы, обеспечивающие свободное перемещение трудящихся государств-членов без ограничений по защите национальных рынков труда и не требующие получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

«Единый рынок труда предоставляет такие преимущества, как географическое расширение национальных рынков труда, а также развитие конкурентоспособной экономики, требующей востребованных квалифицированных специалистов. При этом под свободой перемещения трудовых ресурсов подразумевается снятие основных ограничений для граждан государств-членов в доступе к общему рынку труда государств-членов ЕАЭС», - пояснили в ведомстве.

В Министерстве уточнили, что речь идет о таких ограничениях и мерах по защите внутреннего рынка труда, как квотирование иностранной рабочей силы и выдача разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС).

По отношению к третьим странам, которые не являются государствами-членами ЕАЭС, в Республике Казахстан действует установленный режим, в рамках которого Правительство Республики Казахстан ежегодно устанавливает квоту на привлечение ИРС (это предельное допустимое количество иностранцев, которых можно привлечь на отечественный рынок труда в определенный год). На основании квоты местными исполнительными органами выдаются разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы. В отношении же граждан государств-членов ЕАЭС таких требований не предусматривается.

Гражданам государств-членов ЕАЭС также не нужно сдавать экзамены на знание языка, законодательства и истории государства трудоустройства. Им обеспечено прямое признание документов об образовании по большинству специальностей без проведения каких-либо процедур, что значительно упрощает поиск работы.

«Граждане государств-членов ЕАЭС имеют возможность работать не только по трудовому, но и по гражданско-правовому договору, что значительно расширяет сферы их возможного трудоустройства. При этом срок временного пребывания на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем. В случае досрочного расторжения договора по истечении 90 суток с даты въезда на территорию государства трудоустройства, гражданин государства-члена имеет право в течение 15 дней заключить новый договор, не выезжая за пределы страны»,- проинформировали в Минтруда.

В МТСЗН добавили, что у Евразийского экономического союза в рамках положений по перемещению трудовых ресурсов, есть два основных преимущества.

Во-первых, свобода рынка трудовых ресурсов сможет в полной мере покрыть имеющиеся потребности в рабочей силе (как высококвалифицированной, так и рабочих профессий).

Приток высококвалифицированной рабочей силы сможет обеспечить трансферт технологий и передачу накопленного опыта.

Приток квалифицированных рабочих простимулирует специализацию казахстанских кадров и, как следствие, повышение их конкурентоспособности в рамках общего рынка трудовых ресурсов

Во-вторых, наши отечественные кадры получают доступ к общему рынку трудовых ресурсов. Конечно же, сегодня мы понимаем, что отток казахстанских кадров нельзя расценивать как положительный результат интеграционных процессов, но, самое главное, государство дает такую возможность всем, кто хочет попытать судьбу на иностранных рынках труда. Со своей стороны государство будет усиленно работать над тем, чтобы создавать более благоприятные условия труда в рамках национального рынка.

Сегодня можно также с уверенностью сказать, что предоставленные Договором о ЕАЭС преференции способствуют увеличению взаимных потоков граждан государств-членов, осуществляющих трудовую деятельность на территориях государств-членов ЕАЭС.

По информации Министерства внутренних дел РК за 9 месяцев 2021 года на территории Республики Казахстан зарегистрировались 33 488 граждан государств-членов ЕАЭС с рабочей целью. Из них 1 569 - граждане Армении, 805 - граждане Республики Беларусь, 7 136 - граждане Кыргызской Республики, 23 978 - граждане Российской Федерации.

Граждане Казахстана для осуществления трудовой деятельности в основном выезжают в Российскую Федерацию, по итогам первого полугодия 2021 года выехало 70 199 человек.

Ранее сообщалось, что Электронная биржа труда или Enbek.kz — это единая платформа, представляющая собой супермаркет услуг сферы занятости: от поиска работы и подходящих сотрудников до получения государственных услуг и мер поддержки занятости. К ней подключены 204 центра занятости, 44 частных агентств занятости, 5 интернет-площадок. При этом, главное отличие электронной биржи труда от других онлайн-ресурсов в том, что она абсолютно бесплатна для всех. Частные интернет-порталы ориентированы в основном на крупные города, областные центры, не охватывая все категории населения. Их услуги не всегда доступны работодателям и населению с невысокими доходами. Более того, частные площадки по поиску работы специализируются на определенном сегменте рынка труда, в то время как Enbek.kz охватывает все сектора экономики и предоставляет услуги в каждом районе и селе страны. Например, в ней представлены вакансии госслужбы и свободные рабочие места группы компаний АО «Самрук-Қазына».

Помимо того, что электронная биржа труда – бесплатный социально значимый интернет-ресурс, она имеет широкий спектр услуг и сервисов для работодателей и соискателей. В первую очередь соискателям и работодателям доступен сервис по поиску работы и подходящих сотрудников. Более того, соискатели и работодатели могут искать работу и подходящих сотрудников не только внутри Казахстана, но и в странах-участницах Евразийского экономического союза. Это стало доступно благодаря сервису «Работа без границ», который интегрирован с биржами труда стран-участниц ЕАЭС.