    20:00, 26 Март 2026 | GMT +5

    Что нужно знать, собираясь в поездку с детьми на машине

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» напомнили водителям о необходимости подготовить свои транспортные средства перед началом поездки, особенно если вы собираетесь в дорогу с ребенком, чтобы сделать путешествие безопасным и приятным, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Freepik

    В первую очередь перед выездом проверьте:

    • Уровень давления в шинах — это влияет на управляемость и устойчивость.
    • Исправность фар, поворотников и стоп-сигналов — важнейшие элементы безопасности.
    • Работу тормозной системы и стеклоочистителей — особенно в плохую погоду.
    • Настройку зеркал — для оптимального обзора.
    • Надежность фиксации детского автокресла и наличие ремня безопасности на ребёнке.

    Как перевозить детей: возрастные правила

    До 1 года

    Младенца перевозят в автолюльке (категория 0+), установленной против хода движения. Люлька может быть размещена как на переднем, так и на заднем сиденье, но если она спереди — подушка безопасности обязательно должна быть отключена.

    От 1 до 7 лет

    Дети в этом возрасте должны находиться в детском удерживающем устройстве (автокресле), соответствующем их росту и весу. Размещение допускается и спереди, и сзади, но при установке спереди подушку безопасности необходимо отключить.

    От 7 до 11 лет включительно

    Если рост ребенка выше 150 см — можно использовать штатный ремень безопасности. В противном случае — только автокресло или бустер. На переднем сиденье — только в удерживающем устройстве.

    С 12 лет

    Разрешена перевозка на любом пассажирском месте при условии использования штатного ремня безопасности. Дополнительные устройства уже не требуются.

    Что категорически запрещено:

    • Перевозить детей в кузове или прицепе.
    • Держать ребенка на руках во время движения — при аварии его невозможно удержать.
    • Оставлять детей младше 7 лет в машине без сопровождения даже во время остановки.

     

    Полезные советы для комфортной поездки:

    • Запаситесь водой, легкими перекусами и средствами от укачивания.
    • Заранее спланируйте маршрут и предусмотрите остановки для отдыха.
    • Возьмите любимые игрушки или книги ребенка, чтобы он чувствовал себя уютно, но следите, чтобы он не отвлекал водителя.
    Шолпан Абдрахманова
