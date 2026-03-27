Что нужно знать, собираясь в поездку с детьми на машине
В нацкомпании «КазАвтоЖол» напомнили водителям о необходимости подготовить свои транспортные средства перед началом поездки, особенно если вы собираетесь в дорогу с ребенком, чтобы сделать путешествие безопасным и приятным, передает агентство Kazinform.
В первую очередь перед выездом проверьте:
- Уровень давления в шинах — это влияет на управляемость и устойчивость.
- Исправность фар, поворотников и стоп-сигналов — важнейшие элементы безопасности.
- Работу тормозной системы и стеклоочистителей — особенно в плохую погоду.
- Настройку зеркал — для оптимального обзора.
- Надежность фиксации детского автокресла и наличие ремня безопасности на ребёнке.
Как перевозить детей: возрастные правила
До 1 года
Младенца перевозят в автолюльке (категория 0+), установленной против хода движения. Люлька может быть размещена как на переднем, так и на заднем сиденье, но если она спереди — подушка безопасности обязательно должна быть отключена.
От 1 до 7 лет
Дети в этом возрасте должны находиться в детском удерживающем устройстве (автокресле), соответствующем их росту и весу. Размещение допускается и спереди, и сзади, но при установке спереди подушку безопасности необходимо отключить.
От 7 до 11 лет включительно
Если рост ребенка выше 150 см — можно использовать штатный ремень безопасности. В противном случае — только автокресло или бустер. На переднем сиденье — только в удерживающем устройстве.
С 12 лет
Разрешена перевозка на любом пассажирском месте при условии использования штатного ремня безопасности. Дополнительные устройства уже не требуются.
Что категорически запрещено:
- Перевозить детей в кузове или прицепе.
- Держать ребенка на руках во время движения — при аварии его невозможно удержать.
- Оставлять детей младше 7 лет в машине без сопровождения даже во время остановки.
Полезные советы для комфортной поездки:
- Запаситесь водой, легкими перекусами и средствами от укачивания.
- Заранее спланируйте маршрут и предусмотрите остановки для отдыха.
- Возьмите любимые игрушки или книги ребенка, чтобы он чувствовал себя уютно, но следите, чтобы он не отвлекал водителя.