Что нужно знать, собираясь в поездку с детьми на машине

В первую очередь перед выездом проверьте:

Уровень давления в шинах — это влияет на управляемость и устойчивость.

Исправность фар, поворотников и стоп-сигналов — важнейшие элементы безопасности.

Работу тормозной системы и стеклоочистителей — особенно в плохую погоду.

Настройку зеркал — для оптимального обзора.

Надежность фиксации детского автокресла и наличие ремня безопасности на ребёнке.

Как перевозить детей: возрастные правила

До 1 года

Младенца перевозят в автолюльке (категория 0+), установленной против хода движения. Люлька может быть размещена как на переднем, так и на заднем сиденье, но если она спереди — подушка безопасности обязательно должна быть отключена.

От 1 до 7 лет

Дети в этом возрасте должны находиться в детском удерживающем устройстве (автокресле), соответствующем их росту и весу. Размещение допускается и спереди, и сзади, но при установке спереди подушку безопасности необходимо отключить.

От 7 до 11 лет включительно

Если рост ребенка выше 150 см — можно использовать штатный ремень безопасности. В противном случае — только автокресло или бустер. На переднем сиденье — только в удерживающем устройстве.

С 12 лет

Разрешена перевозка на любом пассажирском месте при условии использования штатного ремня безопасности. Дополнительные устройства уже не требуются.

Что категорически запрещено:

Перевозить детей в кузове или прицепе.

Держать ребенка на руках во время движения — при аварии его невозможно удержать.

Оставлять детей младше 7 лет в машине без сопровождения даже во время остановки.

Полезные советы для комфортной поездки: