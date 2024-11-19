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    20:46, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Что нужно знать поступающим в магистратуру в этом году, ответили в Миннауки РК

    Сегодня началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, которое продлится до 23 ноября. В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили, что в этом году в формат теста были внесены изменения, передает агентство Kazinform.

    комплексное тестирование для поступления в магистратуру
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    На комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано около 11 тысяч заявлений. Наибольшее количество заявлений поступило на такие направления подготовки, как «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Бизнес, управление и право».

    Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На это отводится 3 часа 55 минут. Пороговый балл — 75 баллов.

    В этом году внесены изменения в формат поступления в профильную магистратуру. Желающие поступить в профильную магистратуру освобождены от сдачи блока «Тест на определение готовности к обучению». Таким образом, они сдают только тест по профилю группы образовательных программ. Пороговый балл составит 30 баллов, в том числе не менее 7 баллов по каждому предмету.

    Поступающие могут подать на апелляцию во время тестирования по техническим причинам и по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после окончания тестирования. Апелляция рассматривается в течение пяти дней, после сертификат поступающего будет доступен в Личном кабинете.

    По информации ведомства, на зимний прием для обучения в магистратуре выделено более 4 тысяч грантов.

    Напомним, что регистрация желающих принять участие в КТ проводилась с 28 октября по 10 ноября на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Общество Профессии
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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