Что нужно знать об отборе данных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При отборе данных важно показать читателю объективную картину с разных сторон. Такое мнение на форуме Astana Media Week 2020 выразил дата-журналист и специалист о визуализации данных Андрей Дорожный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дата-журналистика состоит из двух слов. В этом плане журналистика – главное слово, несмотря на использование данных. Наша главная цель – донести до читателя историю. Самое главное в этом – идея и данные. Если мы не можем найти данные для нашей идеи, соответственно не можем сделать историю. Что еще важно знать? Есть множество историй, которые можно сделать без данных. А есть некие истории, которые можно сделать только с помощью данных. Дата-история – дорогое удовольствие в плане навыков и времени. Она начинается с идеи. Если идея достойная, она будет лежать в основе нашего материала. Дальше предстоит заняться очисткой данных. После очистки мы их анализируем: спрашиваем о тех важных вещах, о которых должны спросить. Затем рассказываем читателю историю. Кроме того, важны навыки визуализации данных. Визуализация данных помогает выловить интересные инсайды, она может стать вашей историей», - поделился Андрей Дорожный.

Он отметил, что данные - это проекция реальных событий и явлений.

«К примеру, я заинтересовался темой ДТП в Казахстане. Начинаю думать о том, где взять данные: стало ли больше в Казахстане ДТП за последнее время, где их стало больше, по какой причине чаще всего происходят ДТП. Наверное, есть инспекция, которая занимается авариями, приезжает на место происшествия, фиксирует. В то же время думаю о том, что возможно кто-нибудь писал об этом в социальных сетях. Кроме того, можно посмотреть на то, не стало ли больше людей обращаться в травмпункт. Это тоже является косвенным признаком того, что произошло ДТП. Все это позволяет нам шире взглянуть на выбор данных. Этот прием позволит находить данные, даже когда это очень трудно. Можно представить, что источники данных – репортеры, которые снимают под разным углом», - отметил дата-журналист.

По его словам, нужно знать, что данные никогда не будут идеальными и равными реальному миру. Поэтому единственный вывод - прописывать методологию, нужно понимать, откуда взялись эти данные, кто и как их собрал.

«Если мы это понимаем, это будет оберегом, кредитом доверия читателю. Если же мы сами не понимаем, что это за данные, откуда они взяты - использовать их не имеем право. Наша цель - показать читателю объективную картину с разных сторон. Поэтому это очень важно при отборе данных», - заключил дата-журналист и специалист о визуализации данных Андрей Дорожный.







