Что нужно знать об антителах к коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По последним тестам, показатель антител выше 50-60 говорит о том, что это хороший коэффициент позитивности и он имеет определенный уровень защиты. Об этом сообщила заведующая отделом клинической иммунологии аллергологии и пульмонологии республиканского диагностического центра, доктор медицинских наук РК и РФ Елена Ковзель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Даются рекомендации в течение двух недель после контакта с предположительным пациентом с коронавирусом, только потом вы можете вакцинироваться. Мы понимаем, что скорее всего вирус не развился и инфекции нет. Две недели нас предупреждают, что, возможно, ПЦР-тест сдавать не надо. Четко сказано, если пациент перенес коронавирус, то через шесть месяцев, когда мы ожидаем снижение основных активных антител, может вакцинироваться. Если же есть какие-то сомнения: больны вы или нет, можно сдать ПЦР-тест. Сейчас уже активно начали предлагать иммуноглобулин М, который говорит об активности процесса. То есть, эти антитела повышаются при активном процессе, когда идет активная инфекция. Мы по иммуноглобулину М можем говорить о том, есть ли активный процесс или нет. А иммуноглобулины G - это антитела памяти, которые говорят о возможной перенесенной инфекции или наличии поствакцинальных антител», - пояснила доктор.

По ее словам, лаборатории по определению антител в предельно референтном значении дают разные результаты. Разные компании говорят о разных референтных интервалах.

«То есть, показатель референта по одному тесту не будет соответствовать показателю по другому тесту. У нас сейчас на рынке в Казахстане больше 10 тысяч тест-систем. Сейчас официальных показаний по уровню антител не существует. По последним тестам, выше показатель 50-60 говорит о том, что это хороший коэффициент позитивности и он имеет определенный уровень защиты», - добавила Елена Ковзель.