Что нужно знать о всеобщем налоговом декларировании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства были объявлены даты начала всеобщего налогового декларирования для различных категорий работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 января текущего года декларацию начали представлять государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги.

С 1 января 2023 года будут декларироваться работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги.

С 1 января 2024 года вводится декларирование для руководителей и учредителей (участников) юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и их супругов

С 1 января 2025 года - оставшиеся категории граждан.

«Своевременно были приняты меры по расширению инфраструктуры госкорпорации «Правительство для граждан». Так, налоговую декларацию можно представить на бумажном носителе в ЦОНы, в органы госдоходов либо через почтовые отделения. Фронт-офисы госкорпорации оборудованы сектором самообслуживания «Connection Point». Для удобства населения реализованы электронные сервисы по сдаче деклараций через: кабинет налогоплательщика, веб-портал «Электронного правительства» и мобильное приложение «Е-Salyq Azamat», - сообщил на заседании Правительства министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

«Граждане могут подать онлайн-заявку на получение ЭЦП, а вход в кабинет налогоплательщика возможен без ЭЦП через смс-код. Принятые меры позволяют своевременно организовать прием налоговых деклараций физических лиц в период всеобщего декларирования», - добавил министр.

Глава Минфина также порекомендовал в целях снижения налогооблагаемой базы физическим лицам применять социальные налоговые вычеты. По его словам, это позволит гражданам уменьшить сумму своего подоходного налога при наличии соответствующих расходов.

Кроме того, министр рассказал о проводимой разъяснительной работе с населением.

«Еженедельно в онлайн-режиме проводятся разъяснения по вопросам всеобщего декларирования для центральных и местных исполнительных органов. Посредством социальных сетей Instagram, Facebook, Telegram и YouTube проводятся прямые эфиры, размещаются видео ролики с детальными разъяснениями и инструкциями. Также, для разъяснений положений всеобщего декларирования действует Контакт центр. На веб-портале КГД создан раздел «Всеобщее декларирование» где размещена необходимая информация и сборник ответов по наиболее часто задаваемым вопросам», - перечислил Е. Жамаубаев.

Стоит также отметить, что упрощен процесс налогового декларирования для казахстанцев.

«В целях упрощения декларирования приняты законодательные меры по уточнению перечня имущества, подлежащего декларированию и исключению обязательства по предоставлению ежегодной краткой декларации. Теперь гражданам не нужно отражать в декларации имущество, зарегистрированное в госорганах и информацию о деньгах в банках второго уровня», - сообщил Е. Жамаубаев.

При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется «входная» декларация об активах и обязательствах.

Срок предоставления декларации: на бумажном носителе – не позднее 15 июля; в электронном виде – не позднее 15 сентября.

Декларация предусматривает сведения о транспортных средствах, долях участия в юридическом лице, недвижимости, зарегистрированных в иностранном государстве и денежных средствах в иностранных банках. Также декларация содержит данные об имуществе в Республики Казахстан и за ее пределами, это ценные бумаги, доля в жилом здании, инвестиционное золото и так далее.

В завершение Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил продолжить начатую работу по налоговому декларированию.