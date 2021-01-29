Что нужно знать о вакцине против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких зарубежных странах идет активная кампания по вакцинированию? Стоит ли опасаться поствакцинальной реакции? Насколько достоверна информация о чипировании населения через вакцину? На эти вопросы ответил руководитель управления профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Зангар Турлиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поствакцинальные реакции - нормальное явление

«Вакцинация против коронавируса будет проводиться впервые в нашей стране, а во многих странах мира она уже проводится. В нашей стране будут использоваться две вакцины: «Спутник V» российского производства и «QazCovid-In» казахстанского производства. С 1 февраля будут прививать вакциной российского производства. Со второго квартала текущего года, примерно в конце марта, будут применять нашу отечественную вакцину. «Спутник V» уже прошла две клинических фазы испытаний, дана временная регистрация до 1 января 2022 года. Наша вакцина уже прошла две фазы испытаний. По результатам промежуточных отчетов I/II фаз клинических исследований нашей вакцины, в применении которой участвуют две тысячи добровольцев, явных побочных эффектов не обнаружено. Есть, конечно же, поствакцинальные реакции: покраснение, незначительное повышение температуры (чуть выше 37 градусов), которые являются нормальным явлением в поствакцинальный период, однако такие поствакцинальные реакции происходят и на введение других вакцин. Это нормальное явление для вакцинирования», - отметил эксперт.

В ходе нашей беседы он пояснил, на какой срок эта вакцина дает иммунитет.

«У многих людей сложилось мнение, что вакцина может дать пожизненный иммунитет. Она схожа к примеру с вакцинацией против гриппа. У нас ежегодно в республике население вакцинируется против гриппа. Данная вакцина дает иммунитет максимум на один год», - добавил Зангар Турлиев.

Вакцинация необходима для выработки коллективного иммунитета

По словам эксперта, вакцинация является одним из единственных способов предотвращения распространения коронавируса. Именно по этой причине по всему миру проводится кампания по вакцинированию среди населения.

«В прошлом году, когда люди заболевали, не было определенной тактики лечения. Кто-то предлагал один вид лечения, Всемирная организация здравоохранения – другой вид. ВОЗ приняла решение о том, что все-таки нужно применить вакцину. Есть опыт по всему миру, что вакцинация – один из единственных способов предотвращения распространения коронавируса. Чтобы предотвратить массовое заражение, нужно вакцинировать население. Также суть вакцинации в том, чтобы провакцинировать как минимум 70% от общего числа населения. Это необходимо для выработки коллективного иммунитета», - прокомментировал эксперт

Кому противопоказана вакцина

В ходе беседы он ответил на вопрос о том, почему именно 70% населения должно получить вакцину.

«30% из числа населения могут быть теми же людьми, которым вакцина противопоказана. Если провакцинировать 70% населения, это поможет предотвратить заражение тех, кому она противопоказана. В целом, вакцинация противопоказана лицам, которые могут иметь реакцию на те компоненты, которые входят в вакцину, лица до 18 лет тоже не вакцинируются и лица старше 65 лет. Людям с хроническими заболеваниями желательно тоже не вакцинироваться.

Перед вакцинацией медицинские работники будут собирать эпиданамнез (сбор данных). Вас будут спрашивать о том, болеете ли Вы на данный момент не только коронавирусом, но и другими респираторными инфекциями, имеется ли температура или озноб. В этом случае люди не вакцинируются. Если ввести вакцину лицам, имеющим какие либо клинические проявления, в последующем могут быть поствакцинальные осложнения», - рассказал Зангар Турлиев.

Чипирование через вакцину: миф или реальность?

Зачастую людям на телефон поступают разные рассылки о том, что не нужно вакцинироваться. Если верить этим рассылкам, вакцина усугубит положение, происходит чипирование через вакцину. В ходе нашей беседы врач рассеял мифы об этом.

«В прошлом году присылали фотографии в социальных сетях, где на руке человека находился чип, показывали иглу. Сразу хочется пояснить: игла и чип – это всё относится к ветеринарам. Я видел такие чипы, которые вводятся животным, чтобы отслеживать их передвижение. Это было ветеринарной иглой и чипом. Тем более таких игл для применения в вакцинации в Казахстане нет. При вакцинировании будут использовать специальные шприцы. Чипирование – это миф, людям не нужно в это верить. Такого не может быть», - пояснил доктор.

В каких странах проводится активная кампания по вакцинации против коронавируса

На данный момент практически весь мир начал кампанию по вакцинации. По словам эксперта, уже более 50 млн человек по всему миру провакцинировались.

«Из них в первой тройке расположились США (свыше 16 млн провакцинированных людей), Китай (свыше 15 млн человек) и, конечно же, европейские, среднеазиатские, южноамериканские страны вакцинируются ускоренными темпами. Наши коллеги из Европейского бюро ВОЗ поделились такими данными. Населению был задан такой вопрос: «Если Вам предложат провакцинироваться, согласитесь Вы или нет?». Большинство из опрошенных дали положительный ответ. В первой тройке стран, где положительно относятся к вакцинации, стоят Израиль, Саудовская Аравия, Великобритания. Из азиатских стран Япония, Сингапур тоже положительно относятся к вакцинированию», - поделился доктор.

Электронный паспорт вакцинации

Он также ответил на вопрос о том, для чего необходим электронный паспорт при вакцинировании.

«Электронный паспорт вакцинации – это медицинская история вакцинации. Это ключевой модуль (функциональность) в сфере здравоохранения для оказания непрерывного ведения, контроля и мониторинга вакцинируемого населения. В данный момент разработка ЭПВ находится на стадии завершения. ЭПВ реализован в информационной системе Министерства здравоохранения для медицинских работников, а для пациентов - посредством использования мобильного приложения eGov Mobile», - отметил доктор.

Электронный паспорт вакцинации будет доступен в мобильном приложении eGov Mobile непосредственно после прохождения процедуры вакцинации. В ЭПВ будут содержаться сведения о гражданине, о виде вакцины, которую он получил, этапность процедуры проведения вакцинации, а также наблюдения в поствакцинационный период. Наличие ЭПВ не дает дополнительных преимуществ.

«Данный паспорт дает возможность проконтролировать то, чтобы человек в сроки получил вакцину. Вакцинация будет проводиться в медицинских организациях. После вакцинации привитое лицо в течение 30 минут будет находиться в больнице, клинике под медицинским наблюдением. Если дальше все будет нормально, его отпускают домой. Но в течение трех дней за данным лицом будет проводиться медицинское наблюдение», - заключил руководитель управления профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦО МЗ РК Зангар Турлиев.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.











