Что нужно знать о своих правах в супермаркете — Минторговли РК

В ведомстве разъяснили, насколько такие действия правомерны и что говорит закон.

Во-первых, Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» (статья 24) закрепляет право гражданина на свободный и безопасный доступ к товарам и услугам. Это означает, что покупатель может свободно заходить в торговый зал с личными вещами: сумкой, рюкзаком или пакетом.

Никакая норма закона не обязывает сдавать их в камеру хранения. Если охранник предлагает вам это сделать, он действует в рамках закона только в том случае, если вы добровольно согласны.

Такая ситуация регулируется Гражданским кодексом РК, глава 39, «Договор хранения». Согласно статье 380, любой договор заключается по обоюдному согласию. То есть, принудительно заставить вас сдавать вещи нельзя.

Часто на выходе охрана просит показать содержимое сумки. Однако это не требование, а вежливая просьба, и вы имеете полное право отказать.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК (КоАП РК), статья 16 гласит, что личный досмотр и досмотр вещей возможны только в случаях совершения административного правонарушения, и только уполномоченными органами, то есть сотрудниками полиции, а не охраной магазина. Причем, такие действия должны проводиться в присутствии под видеозапись, и обязательно с составлением протокола (см. ст. 791 КоАП РК).

Охранник не имеет права ни задерживать вас, ни устраивать досмотр, даже если вы просто взяли товар с полки. Охранник должен вызвать полицию и дождаться ее приезда.

Полномочия охранников строго регламентированы Законом РК «Об охранной деятельности». Согласно статьям 1, 3 и 4, охранники обеспечивают безопасность и охраняют имущество, но при этом не вправе нарушать права и свободы граждан.

Это значит, что они не имеют права проводить личный досмотр, обыск, применять силу без законных оснований или ограничивать свободу передвижения. Превышение полномочий охраной может повлечь уголовную ответственность по статье 252 Уголовного кодекса РК («Превышение полномочий работников частной охранной организации»).