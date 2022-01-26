Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса – советы врача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 25 января 2022 года в Казахстане полностью вакцинированы против COVID-19 – 8 702 950 человек. При численности населения 19 млн 128 тысяч человек это составляет 45,50%. Это неплохой показатель с точки зрения формирования коллективного иммунитета. В то же время, с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» возникла необходимость ревакцинации, прививки дополнительной дозой вакцины для уже вакцинированных людей. О том, что дает ревакцинация против коронавируса, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала заместитель директора филиала Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул.

– Манар Асыровна, чем отличается коронавирус штамма «омикрон» от ранее известных?

– Впервые «омикрон»-штамм идентифицирован 9 ноября 2021 года в Ботсване и несколькими днями позже в ЮАР. К концу декабря 90% случаев заражения штаммом «омикрон» было зарегистрировано в Европе. То есть, за эти два месяца «омикрон» полностью вытеснил штамм «дельта» и становится доминирующим. О чем это говорит? О том, что данный штамм высокотрансмиссивный, то есть, он очень легко передается от человека к человеку и быстро распространяется. Это один из важных фактов, известных об «омикроне». Второй важный факт – заражение «омикроном» и заболевание регистрируется у тех, кто раньше перенес коронавирусную инфекцию и тех, кто вакцинировался. То есть, у «омикрона» высокая способность вызывать повторную инфекцию, независимо от наличия или отсутствия антител у нас.

Когда, в декабре, «омикрон» начал активно циркулировать в странах Европы, в частности в Великобритании и Дании, начали проводить исследования на предмет способности существующих вакцин защитить нас от «омикрона». Результаты данных исследований показали, что люди, прошедшие ревакцинацию, имеют очень высокий титр антител, и для них риск инфицирования намного ниже. Далее, было установлено, что через 4-5 месяцев после прививки вторым компонентом вакцины титр антител снижается и человек становится вновь уязвимым к инфицированию коронавирусом, особенно штаммом «омикрон». У этого штамма выработалась способность обходить иммунный ответ организма. Поэтому, встал вопрос о важности, во-первых, вакцинации ранее невакцинированных и, во-вторых, о важности своевременной ревакцинации.





– Можно подробнее о ревакцинации?

– Вы помните, что в декабре, когда впервые появились сообщения о штамме «омикрон» и его способности обходить иммунный ответ, мы всегда давали информацию о том, что невакцинированным необходимо привиться. Так вот, для тех людей, у которых с момента прививки вторым компонентом вакцины прошло не более трех месяцев, вероятность инфицирования намного ниже. Необходимо также отметить, что ревакцинированные и вакцинированные не ранее последних трех месяцев очень легко переносят инфицирование штаммом «омикрон». Сейчас говорят, что у таких людей заболевание от штамма «омикрон» протекает как обычная простуда. У тех же, кто не вакцинировался или у ранее вакцинированных, у которых уже подошел срок ревакцинации – то есть, они вакцинированы более шести месяцев назад – риск тяжелого течения болезни с госпитализацией и летальным исходом возрастает. Поэтому, сегодня очень актуален вопрос о необходимости ревакцинации.





– Какими вакцинами нужно ревакцинироваться?

– В Казахстане для ревакцинации доступны вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», отечественная очень эффективная вакцина «QazVac» и для лиц в возрасте более 60 лет и медицинских работников вакцина «Pfizer». Ревакцинацию можно провести той же вакциной, которой человек привит, или другой вакциной. При этом, на сегодняшний день есть данные, говорящие в пользу гетерологической ревакцинации, то есть, ревакцинации другой вакциной. В случае гетерологической вакцинации уровень антител существенно выше, чем при гомологичном использовании вакцин.

Это основные моменты, которые людям следует знать о ревакцинации.





– Можно ли ревакцинироваться, если не прошло шесть месяцев после второго компонента?

– Сейчас этот вопрос рассматривается – о том, чтобы допустить к ревакцинации лица, у которых прошло более трех месяцев после вакцинации. Во многих странах срок для ревакцинации уже сократили на три-четыре месяца. У нас пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться через шесть месяцев после второго компонента. Думаю, что политика в этом вопросе уже скоро будет пересмотрена.