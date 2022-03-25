Что нужно знать о получении медпомощи в поликлинике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько времени нужно ждать консультации узкого специалиста и почему образуются очереди в поликлиниках? На эти и другие вопросы по оказанию медпомощи в организациях ПМСП ответила руководитель службы контроля качества оказания медицинских услуг городской поликлиники № 4 Гульнар Азимжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мировое здравоохранение стремится к работе в плановом порядке. Поэтому на все приемы врачей делается предварительная запись, и только в срочных ситуациях на прием к врачу можно попасть без записи. Ожидание консультативно-диагностической услуги до 10 дней является нормой.

«Сейчас, когда заболеваемость COVID-19 пошла на спад, в нашей поликлинике ждать приема узкого специалиста нужно всего 3-4 дня, некоторых врачей – 8-9 дней. Самое длительное ожидание – 10 дней у врача-онколога, так как у нас он один. Ищем второго, но онкологов сейчас трудно найти. Но и 10 дней – это допустимое время ожидания», - отметила она.

Однако бывает, что, даже если пациент пришел по записи в определенное время, ему приходится ждать еще и по «живой» очереди. Как прокомментировала Гульнар Азимжанова, такое бывает, когда обращаются пациенты с неотложными случаями, которых необходимо принять без очереди. Также смещение очереди происходит, если врач принимает пациентов с другого участка или тех, кто был записан к узкому специалисту, который в данное время отсутствует.

«Если участковый врач находится на больничном, то прикрепленное население с его участка принимает врач соседнего участка. В мобильном приложении пациент видит, что теперь доступна запись к другому врачу. Если пациент предварительно был записан к врачу и не знал об его отсутствии, то на месте он может обратиться к заведующему отделением, чтобы разрешить ситуацию. Кроме того, помощь при записи к участковому в случае его отсутствия окажут сотрудники регистратуры», - добавила она.