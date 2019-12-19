Что нужно знать о покупке пиротехники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проводится профилактическое мероприятие «Пиротехника». Об этом сообщил начальник Департамента по ЧС города Нур-Султан Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Бауыржана Сыздыкова, в столице с 17 декабря 2019 года по 3 января проводится профилактическое мероприятие «Пиротехника». До сегодняшнего дня проведено 6 рейдов, а также в 87% школ проведены интерактивные уроки.

«В торговых точках, в местах большого скопления общественности мы проводим профилактические беседы и проверки. Торговцы не имеют право реализовывать пиротехнику, гирлянды, не имея соответствующих сертификатов. Кроме того, такая торговля должна вестись только в специально отведенных для этого местах. Поэтому горожане и гости столицы должны приобретать такой товар только в специальных местах. При покупке необходимо проверять наличие сертификата. Если же его нет, то за безопасность никто не сможет поручиться», - сказал Б. Сыздыков.





Он также добавил, что при покупке пиротехники необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. Нельзя оставлять маленьких детей одних рядом с теми же гирляндами и другими украшениями для елки, светящимися с помощью электричества.

«При использовании пиротехники детьми рядом обязательно должны быть взрослые. В целях пожарной безопасности нельзя использовать пиротехнику на расстоянии до 50 метров вблизи домов. Запрещается ее использовать внутри зданий. Всем известен трагический случай, когда в прошлые году в российском ресторане «Хромая лошадь» в результате фейерверка случился пожар. В результате погибло более 150 человек, более 200 детей остались сиротами. Чтобы подобные трагедии не повторялись, люди должны чувствовать свою ответственность», - добавил Бауыржан Сыздыков.

В свою очередь начальник отдела по выдаче разрешения на пиротехнические изделия Административной полиции Баглан Казбеков сообщил, что лицензии на продажу пиротехники в городе получили 6 фирм. Пока фактов незаконной ее продажи не выявлено.