Что нужно знать о новой программе льготного кредитования для бизнеса

Кто может стать участником льготной программы

По новой программе льготного кредитования ставка вознаграждения для конечного заемщика составит не более 12,6% годовых. Подать заявку на кредитование могут субъекты микро, малого, среднего частного предпринимательства в приоритетных секторах экономики, таких как обрабатывающая промышленность, сбор и переработка отходов, транспорт и складирование, сфера туризма, аренда складов, логистика, образование и здравоохранение.

Управляющий директор по государственным программам фонда развития предпринимательства «Даму» Сауле Абишева отметила, что кредиты преимущественно будут выдавать на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих займов.

— Приоритет в рамках программы при финансировании субъектов частного предпринимательства будет отдаваться проектам на инвестиционные цели, предусматривающим приобретение инвестиционных активов отечественного производства. Данная мера способствует росту спроса и объемов реализации отечественной продукции, — отмечает спикер.

Фото: damu.kz

Стоит отметить, что в приоритете будут производители отечественной продукции.

Основные условия программы:

— максимальная сумма займа — до 7 млрд тенге на инвестиции; до 3,5 млрд тенге на оборотные средства;

— ставка вознаграждения — не более 12,6% годовых;

— срок финансирования:

· до 10 лет на инвестиционные цели,

· на пополнение оборотных средств — не более 3 лет,

· на рефинансирование кредитов — не более остатка срока финансируемой задолженности.

Финансирование субъектов частного предпринимательства в рамках программы выдается через банки второго уровня. Кредиты бизнесменам будут выдавать преимущественно на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих займов.

Также в новой программе предусмотрено направление портфельного субсидирования (субсидии предоставляются не на конкретный проект, а на определенный портфель проектов — прим. ред.) по проектам субъектов малого и микропредпринимательства с максимальной суммой кредита, подлежащей субсидированию — это до 200 млн тенге со сроком до 3-х лет. Здесь ставка для конечного заемщика составляет не менее 12,3%. Ежегодно планируется поддерживать от 8 до 12 тысяч таких проектов.

Программа гарантирования

Кроме того, получившие финансирование по программе «Өрлеу», могут подать заявку на участие в государственной программе гарантирования.

В настоящее время по инструменту гарантирования реализуется три государственных программы: программа гарантирования проектов в агропромышленном комплексе, программы гарантирования по проектам — гарантийный фонд 1 и гарантийный фонд 2. При этом, каждая из программ имеет свои направления и условия.

Коллаж: Kazinform / Frepik / Pixabay

Гарантийный фонд 1 — нужен для проектов с суммой финансирования до 7 млрд тенге. Здесь размер гарантий составляет не более 85% от суммы финансирования, со сроком гарантии на срок финансирования + 5 месяцев.

Гарантийный фонд 2 — по проектам с суммой финансирования свыше 7 млрд тенге, где размер гарантий не более 30% от стоимости проекта, со сроком гарантирования до 15 лет.

Как бизнес влияет на ВВП страны

Развитие предпринимательства в Казахстане особенно актуально в тех отраслях, которые способны обеспечить диверсификацию экономики, снизить зависимость от сырьевого сектора и способствовать созданию стабильных рабочих мест. Примечательно, что особое внимание государство уделяет сферам, напрямую влияющим на качество жизни населения, таким как производство продуктов питания, товаров первой необходимости и доступных услуг, поскольку это связано с наполнением продовольственной корзины.

Кроме того, значимую роль играет развитие бизнесов, ориентированных на импортозамещение, так как это позволит снизить зависимость от внешних поставок и укрепить экономическую устойчивость страны.

Важно отметить, что малый и средний бизнес — один из ключевых факторов в экономике Казахстана. Согласно официальным данным за 2024 год, доля МСБ в валовом внутреннем продукте страны составила около 40%. Это сопоставимо с такими развитыми и развивающимися странами, как Франция, Малайзия и Сингапур.

В крупнейших мегаполисах Казахстана — Астане, Алматы и Шымкенте — вклад малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт достигает 60% и более, что соответствует уровню развитых экономик.

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— Малый и средний бизнес стал устойчивым драйвером экономического роста. За последние годы этот сектор демонстрировал опережающую динамику: если в 2015 году его доля в ВВП страны составляла 25%, то к 2024 году она увеличилась до 40%. Например, в 2024 году при общем росте ВВП на 4,8%, выпуск продукции МСБ вырос на 11,5%, — сказала Сауле Абишева.

По секторам экономики МСБ лидирует в таких отраслях, как строительство, торговля, сельское хозяйство, туризм, а также в перспективных направлениях — креативных индустриях, таких как IT, программирование и искусство.

Кроме этого, эксперты отмечают положительную динамику в обрабатывающей промышленности: за последние 10 лет доля МСБ в выпуске продукции выросла с 21% до более 36%.

Таким образом, малый и средний бизнес не просто обеспечивает занятость и структурирует экономику, но и становится значимым источником экономического роста и инноваций в Казахстане.

Ранее, 16 июня заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин обозначил планы по увеличению ВВП страны на 6% в этом году, отметив, что промышленность остается основным драйвером экономического роста: за январь — май 2025 года отрасль выросла на 6,4%.