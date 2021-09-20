Что нужно знать людям с хроническими заболеваниями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане, имеющие хронические заболевания, могут рассчитывать на необходимую медицинскую помощь и должны находиться под систематическим наблюдением участкового или профильного врача. Пресс-служба Фонда социального медицинского страхования подготовила топ вопросов и ответов, которые помогут пациентам отстаивать свои права, передает МИА «Казинформ».

Что такое хронические заболевания?

Хронические заболевания – это длительные заболевания, которые можно контролировать, но, в большинстве случаев, невозможно полностью излечить. При должном подходе удается снизить вероятность их обострения.

Хроническими могут быть инфекционные и паразитарные заболевания, болезни системы кровообращения, заболевания крови и кроветворных органов, болезни органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, нервной системы, мочеполовой системы, врожденные аномалии.

Что значит динамическое наблюдение?

Пациентам с хроническими заболеваниями предусмотрено динамическое наблюдение. Это систематическое наблюдение за состоянием его здоровья и оказание необходимой медицинской помощи с определенной периодичностью. Это делается для того, чтобы не дать обостриться хроническому заболеванию, а если это произошло – вовремя оказать нужную медицинскую помощь.

В динамическое наблюдение входит:

- периодический прием участкового врача;

- консультации профильных специалистов;

- диагностические и лабораторные исследования.

Сроки наблюдения таких пациентов регламентированы. Некоторые из них должны быть под наблюдением, пока не излечатся от своего хронического заболевания, а некоторые наблюдаются пожизненно.

Динамическое наблюдение положено всем хронически больным?

Для того, чтобы пациент получал медобслуживание в рамках динамического наблюдения, нужно установить хроническое заболевание и внести данные этого пациента в Электронный регистр диспансерных больных.

Постановка на учет для динамического наблюдения по месту прикрепления производится по одному из этих документов:

- заключение участкового врача;

- консультативное заключение профильного специалиста;

- выписка из медицинской карты стационарного больного.

Как часто врач должен осматривать пациента?

Кратность приема специалистов и прохождение исследований зависит от заболевания или состояния пациента. К примеру, осмотры медицинской сестрой проводятся по некоторым заболеваниям 1 раз в 1-3 месяца, участковым врачом – 1 раз в 3-6 месяцев, профильным специалистом – 1 раз в год. Периодически пациент сдает необходимые анализы, проходит диагностическое обследование по своему заболеванию. Это нужно для наблюдения за состоянием пациента, определения диспансерной группы, а также корректировки курса лечения.

Где и кем ведется наблюдение пациентов?

Пациенты с хроническими заболеваниями наблюдаются как в поликлинике по месту прикрепления, так и в специализированных консультативно-диагностических центрах. Это определено в приказе Министерства здравоохранения РК № 149.

25 групп хронических заболеваний наблюдаются в поликлинике по месту прикрепления, то есть участковым врачом. Эти медуслуги входят в пакет ГОБМП и ими могут воспользоваться даже те, кто не имеет статус застрахованного в системе ОСМС

Вторая группа – это 37 социально значимых заболеваний, которые наблюдаются в консультативно-диагностических центрах также в рамках ГОБМП, то есть за счет бюджета. И их также могут получить люди, которые не имеют статус застрахованности.

Еще 80 заболеваний и состояний наблюдаются в консультативных центрах в рамках ГОБМП и ОСМС. То есть для того, чтобы проводить динамическое наблюдение по этим заболеваниям и состояниям, нужно иметь статус застрахованности в системе ОСМС.

С подробным перечнем заболеваний можно ознакомиться в вышеуказанном приказе.

Положены ли бесплатные лекарства?

Пациентам, состоящем на динамическом учете, предусмотрены бесплатные лекарства, которые выдаются им по медицинским показаниям в поликлинике. Для этого нужно взять рецепт у своего участкового врача и получить лекарство в аптеке, поликлиники, предъявив удостоверение личности.

Подробнее о положенных лекарственных средствах и медицинских изделиях по своему заболеванию можно ознакомиться в приказе №76 Минздрава РК.

Если у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи, вы можете обратиться в Службу поддержки пациента в своей поликлинике. Также можете подавать обращения в Фонд через официальные каналы обратной связи: Контакт-центр 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyry-bot в Telegram.