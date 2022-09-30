Что нужно знать казахстанцам о сдаче в аренду жилья иностранцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предусмотрена ответственность за предоставление жилища иностранцу, пребывающему в стране с нарушением законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предоставление жилища иностранцу, пребывающему в стране с нарушением законодательства в области миграции либо уклонение от выезда из РК в установленные сроки, влечет штраф. Для физических лиц это 25 МРП или 79 тыс. 500 тенге. Должностные лица, субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации должны будут оплатить штраф в размере 40 МРП (127 тыс. 200 тенге). На субъекты среднего предпринимательства налагается штраф в размере 55 МРП (174 тыс. 900 тенге), крупного предпринимательства – 75 МРП (238 тыс. 500 тенге).

«Принимающие иностранца стороны (гостиницы, хостелы, арендные квартиры, лечебно-профилактические учреждения, физические лица и так далее) в течение трех рабочих дней обязаны информировать миграционную службу о пребывании иностранца. Данная информация не является разрешительным документом для пребывания в стране», - говорится в сообщении Министерства внутренних дел РК.

В МВД РК подчеркнули, что принимающая сторона несет административную ответственность по статье 518 Кодекса об административных правонарушениях.

Непринятие принимающим лицом мер по оформлению документов на право пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РК, либо их выезду из РК по истечении определенного срока пребывания, либо несвоевременное информирование органов внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах влечет предупреждение на физических лиц, штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 10 МРП (31 тыс. 800 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 15 МРП (47 тыс. 700 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 20 МРП (63 тыс. 600 тенге).

Ранее сообщалось, что граждане Российской Федерации могут находиться в Казахстане 90 дней. По истечению срока прибывшим на работу, учебу, лечение, бизнес-иммигрантам, с целью воссоединения семьи и на постоянное жительство необходимо оформить разрешение на временное проживание. За нарушение правил пребывания иностранцам грозит штраф или депортация.