Что нужно знать казахстанцам о госпитализации детей, рассказали в Фонде медстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в медицинские организации Казахстана госпитализируется свыше 500 тыс. детей. Госпитализация детей осуществляется как в экстренном, так и в плановом порядке. Что еще нужно знать казахстанцам о госпитализации детей, рассказали в филиале Фонда соцмедстрахования по городу Нур-Султану, передает МИА «Казинформ».

«Экстренными считаются состояния, которые при несвоевременно оказанной медицинской помощи могут угрожать жизни ребенка. Например, острые гнойные заболевания, травмы, тяжело протекающие кишечные инфекции, сильные боли в животе, отравления, ожоги и т.д. В этих случаях ребенок доставляется в больницу бригадой скорой помощи или самостоятельно родителями. Плановая госпитализация осуществляется, когда ребенку необходимо провести курс лечения в условиях стационара или предстоит плановая операция», - пояснили в ФСМС.

По информации пресс-службы, за 10 месяцев 2021 года 592 400 казахстанских детей получили лечение в условиях круглосуточного стационара, на сумму свыше 270 млрд тенге. Основными причинами госпитализации детей явились инфекционные заболевания, заболевания органов дыхания, состояния, возникающие в первый месяц жизни, врожденные заболевания и острая хирургическая патология.

Также поясняется, что согласно правилам оказания стационарной помощи, сопровождать ребенка до 5 лет в больнице может один из родителей, либо кто-то из близких родственников (бабушка/дедушка, совершеннолетние брат/сестра) при наличии нотариальной доверенности. Пациенты онкогематологического профиля госпитализируются в сопровождении взрослого до 18 лет. В отдельных тяжелых случаях, дети старше 5 лет также могут госпитализироваться вместе со взрослым, после согласования с заведующим отделения больницы. При необходимости, сопровождающий может получить больничный лист о временной нетрудоспособности.

«Плановая госпитализация оформляется через Портал Бюро госпитализации участковым врачом (врачом общей практики, педиатром) по месту жительства, - пояснили в Фонде. - При подтверждении стационаром даты плановой госпитализации участковый врач формирует выписку из медицинской карты ребенка с результатами необходимых исследований и анализов. Данный перечень может отличаться в зависимости от профиля медицинской помощи. К примеру, в обязательный список Научного центра педиатрии и хирургии входят следующие документы: для ребенка - направление на госпитализацию в стационар, талон плановой госпитализации по порталу, выписка из истории развития ребенка, прививочная карта, справка об эпидемиологическом окружении ребенка за последний месяц, осмотр на чесотку, дерматомикоз, педикулез, общий анализ крови, кровь на микрореакцию, бак. посев кала на патогенную флору, маркеры на вирус гепатита, кровь на ВИЧ, ПЦР на Covid-19, соскоб на яйца гельминтов. Для сопровождающего взрослого – флюорография, кровь на микрореакцию, соскоб на яйца гельминтов, ПЦР на Covid-19, доверенность на сопровождающее лицо от законного представителя ребенка (нотариально заверенная)».

На какие бесплатное обеспечение может рассчитывать сопровождающий взрослый во время госпитализации?

Согласно Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» в любой больнице вне зависимости от профиля, кормящая мать ребенка до одного года жизни обеспечивается бесплатным питанием на весь период пребывания. Сопровождающее лицо детей в возрасте до 5 лет обеспечивается койко-местом, ответили в ФСМС.

Как выстраивается учебный процесс детей-школьников на базе стационара и досуг детей дошкольного возраста?

Как рассказали в ФСМС, каждая отдельная медицинская организация выстраивает учебный процесс согласно внутренним правилам распорядка с учетом особенностей оказания медицинской помощи. Также в медорганизациях работает группа психологов, воспитателей, привлекаются при необходимости и другие специалисты. В каждом отделении имеются игровые комнаты, оснащенные мебелью, кабельным телевидением, игрушками. В смарт-классах, в игровых комнатах проводятся групповые и индивидуальные развивающие занятия, в отделениях на постоянной основе проводятся праздники, мастер-классы и пр.

В каких случаях (в том числе по медицинским показаниям) присутствие в стационаре взрослого не допускается?

В стационар по уходу за ребенком не допускаются лица с признаками острых инфекционных заболеваний, в том числе туберкулезом, COVID-19, а также с психическими, кожно-венерологическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, беременностью более 24 недель, старше 65 лет, перечислили в Фонде.

В ФСМС также рассказали о правилах посещения пациентов родственниками, приема передач.

«В связи с карантинными мерами по COVID-19, стационары пересмотрели правила посещения родственников и приема передач. Так, к примеру, на входе в НЦПДХ был организован пункт приема передач от родственников. После наружной обработки пакетов с передачей, проводится индивидуальная доставка каждому пациенту до палаты», - объяснили казахстанцам.

Личные вещи и принадлежности, которые рекомендуется брать с собой в стационар.

1. Документы: направление на госпитализацию, талон, выписку из истории болезни, свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности взрослого, амбулаторная карточка и результаты обследований, связанных с болезнью пациента.

2. Одежда для стационара.

3. Сменная обувь: тапочки (лучше резиновые).

4. Средства личной гигиены.

5. Сотовый телефон и зарядное устройство.

6. Индивидуальная посуда (при желании).

«Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать справочной службе поликлиники, либо обратившись в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram», - добавили в пресс-службе Фонда.