НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что нужно знать беременным от первого обращения до родов, рассказали в пресс-службе филиала по г.Нур-Султана НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«Беременные женщины, будучи застрахованными в системе ОСМС как льготная категория граждан, имеют право на полный пакет бесплатной медпомощи, включая дорогостоящие диагностические обследования. Женщины в срок до двенадцати недель беременности обязаны встать на медицинский учет по беременности по месту прикрепления для медицинского обслуживания в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.» - пояснили в филиале ФСМС.

При первом обращении женщины по поводу беременности и при желании ее сохранить, врач акушер-гинеколог, врач общей практики или участковый терапевт центра первичной медико-санитарной помощи:

собирает анамнез, выясняет наличие у беременной и родственников заболеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, туберкулез, психические расстройства, онкологические заболевания и другие), рождение детей с врожденными пороками развития и наследственными болезнями;

обращает внимание на перенесенные в детстве и в зрелом возрасте заболевания (соматические и гинекологические), операции, переливания крови и ее компонентов;

при сборе анамнеза выявляет группу «риска» по врожденной и наследственной патологии для направления к врачу по специальности «Медицинская генетика» (без ультразвукового скрининга и анализа материнских сывороточных маркеров) по следующим показаниям: возраст беременной женщины 37 лет и старше, наличие в анамнезе случаев прерывания беременности по генетическим показаниям и/(или) рождения ребенка с ВПР или хромосомной патологией, наличие в анамнезе случаев рождения ребенка (или наличие родственников) с моногенным наследственным заболеванием, наличие семейного носительства хромосомной или генной мутации, отягощенный акушерский анамнез (мертворождение, привычное невынашивание и другие);

направляет на забор крови беременных женщин для анализа материнских сывороточных маркеров в первом триместре беременности и назначает ультразвуковой скрининг в первом, втором и третьем триместрах беременности;

изучает особенности репродуктивной функции;

уточняет состояние здоровья супруга, группу крови и резус принадлежность;

изучает характер производства, где работают супруги, вредные привычки;

осуществляет раннюю постановку на учет беременных до 12 недель и регистрацию в день выявления беременности для своевременного обследования;

выясняет наличие противопоказаний к вынашиванию беременности;

использует возможность получения информации из регистра беременных и ЖФВ о течении предыдущих беременностей и ранее выявленных соматических заболеваниях.

составляет предварительный план ведения с учетом выявленных факторов.

После получения результатов обследования:

определяется принадлежность беременной к той или иной группе с учетом факторов риска.

составляется индивидуальный план наблюдения беременной с учетом факторов риска и с использованием современных технологий обследования матери и плода.

оформляется индивидуальная карта беременной, медицинская документация для записей наблюдения врача

обменная карта, которая выдается беременной при первом посещении и находится у нее на руках в течение всей беременности для предъявления по месту наблюдения и в другие медицинские организации.

Программа наблюдения беременной до родов при нормально протекающей беременности (физиологической) включает 7 посещений:

При первом посещении женщину направляют на следующие исследования:

общий анализ крови и мочи;

сахар крови при индексе массы тела выше 25;

группа крови и резус-фактор;

бак.посев мочи;

мазок на онкоцитологию;

ИФА на ВИЧ и маркеры гепатита;

реакция Вассермана;

биохимические генетические маркеры.

первый УЗИ- скрининг.

рекомендуется посещение школы подготовки к родам, посещение специалиста с представителем семьи.

Второе посещение , как правило, назначается на 16-20-й неделе . Проводится акушерский осмотр, анализ мочи на белок и второй УЗИ-скрининг.

На 24–25 -й неделе беременная женщина направляется на лабораторные исследования (анализ мочи на белок, антитела при резус-отрицательном факторе крови), назначаются профилактические мероприятия.

В срок 30–32-й недели акушер-гинеколог проводит оценку общего состоянии беременной и плода. На этом сроке пациенткатакже сдает реакцию Вассермана, ИФА на СПИД, анализ мочи на белок, общий анализ крови. В этот период о формляется дородовой отпуск.

Следующая явка беременной назначается в срок 36 недель . Акушер-гинеколог проводит оценку общего состоянии беременной и плода. Уточняется предполагаемый срок родов.

Шестая консультация, как правило, проводится перед родами на 38–40-й неделе. Акушер-гинеколог, врач общей практики или участковый терапевт центра первичной медико-санитарной помощи также проводит профилактику возможных осложнений, измеряет артериальное давление, проводит наружное акушерское обследование, измеряет высоту матки, направляет на анализ мочи на белок.

В течение наблюдения беременности врач общей практики или участковый терапевт центра первичной медико-санитарной помощи и участковая акушерка проводит патронаж беременной на дому.

В случае осложненного течения беременности составляется индивидуальный план ведения без ограничения количества посещений и клинико-диагностических исследований.

В случае, если пациентка не пришла в поликлинику на любой из скринингов в течение трех дней после назначенной даты, она подлежит патронажу на дому акушеркой или медицинской сестрой, которая должна иметь при себе тонометр, термометр и стетоскоп.

Напоминаем, что согласно ст. 26 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» , неработающие беременные женщины также освобождены от уплаты взносов. Льготный статус данным лицам присваивается после постановки на учет в ИС МЗ РК.

Права и обязанности беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья определяются статьей 81 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».