Что нужно знать беременным
«Беременные женщины, будучи застрахованными в системе ОСМС как льготная категория граждан, имеют право на полный пакет бесплатной медпомощи, включая дорогостоящие диагностические обследования. Женщины в срок до двенадцати недель беременности обязаны встать на медицинский учет по беременности по месту прикрепления для медицинского обслуживания в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.» - пояснили в филиале ФСМС.
При первом обращении женщины по поводу беременности и при желании ее сохранить, врач акушер-гинеколог, врач общей практики или участковый терапевт центра первичной медико-санитарной помощи:
собирает анамнез, выясняет наличие у беременной и родственников заболеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, туберкулез, психические расстройства, онкологические заболевания и другие), рождение детей с врожденными пороками развития и наследственными болезнями;
обращает внимание на перенесенные в детстве и в зрелом возрасте заболевания (соматические и гинекологические), операции, переливания крови и ее компонентов;
при сборе анамнеза выявляет группу «риска» по врожденной и наследственной патологии для направления к врачу по специальности «Медицинская генетика» (без ультразвукового скрининга и анализа материнских сывороточных маркеров) по следующим показаниям: возраст беременной женщины 37 лет и старше, наличие в анамнезе случаев прерывания беременности по генетическим показаниям и/(или) рождения ребенка с ВПР или хромосомной патологией, наличие в анамнезе случаев рождения ребенка (или наличие родственников) с моногенным наследственным заболеванием, наличие семейного носительства хромосомной или генной мутации, отягощенный акушерский анамнез (мертворождение, привычное невынашивание и другие);
направляет на забор крови беременных женщин для анализа материнских сывороточных маркеров в первом триместре беременности и назначает ультразвуковой скрининг в первом, втором и третьем триместрах беременности;
изучает особенности репродуктивной функции;
уточняет состояние здоровья супруга, группу крови и резус принадлежность;
изучает характер производства, где работают супруги, вредные привычки;
осуществляет раннюю постановку на учет беременных до 12 недель и регистрацию в день выявления беременности для своевременного обследования;
выясняет наличие противопоказаний к вынашиванию беременности;
использует возможность получения информации из регистра беременных и ЖФВ о течении предыдущих беременностей и ранее выявленных соматических заболеваниях.
составляет предварительный план ведения с учетом выявленных факторов.
После получения результатов обследования:
определяется принадлежность беременной к той или иной группе с учетом факторов риска.
составляется индивидуальный план наблюдения беременной с учетом факторов риска и с использованием современных технологий обследования матери и плода.
оформляется индивидуальная карта беременной, медицинская документация для записей наблюдения врача
обменная карта, которая выдается беременной при первом посещении и находится у нее на руках в течение всей беременности для предъявления по месту наблюдения и в другие медицинские организации.
Программа наблюдения беременной до родов при нормально протекающей беременности (физиологической) включает 7 посещений:
При первом посещении женщину направляют на следующие исследования:
общий анализ крови и мочи;
сахар крови при индексе массы тела выше 25;
группа крови и резус-фактор;
бак.посев мочи;
мазок на онкоцитологию;
ИФА на ВИЧ и маркеры гепатита;
реакция Вассермана;
биохимические генетические маркеры.
первый УЗИ- скрининг.
рекомендуется посещение школы подготовки к родам, посещение специалиста с представителем семьи.
Второе посещение , как правило, назначается на 16-20-й неделе . Проводится акушерский осмотр, анализ мочи на белок и второй УЗИ-скрининг.
На 24–25 -й неделе беременная женщина направляется на лабораторные исследования (анализ мочи на белок, антитела при резус-отрицательном факторе крови), назначаются профилактические мероприятия.
В срок 30–32-й недели акушер-гинеколог проводит оценку общего состоянии беременной и плода. На этом сроке пациенткатакже сдает реакцию Вассермана, ИФА на СПИД, анализ мочи на белок, общий анализ крови. В этот период о формляется дородовой отпуск.
Следующая явка беременной назначается в срок 36 недель . Акушер-гинеколог проводит оценку общего состоянии беременной и плода. Уточняется предполагаемый срок родов.
Шестая консультация, как правило, проводится перед родами на 38–40-й неделе. Акушер-гинеколог, врач общей практики или участковый терапевт центра первичной медико-санитарной помощи также проводит профилактику возможных осложнений, измеряет артериальное давление, проводит наружное акушерское обследование, измеряет высоту матки, направляет на анализ мочи на белок.
В течение наблюдения беременности врач общей практики или участковый терапевт центра первичной медико-санитарной помощи и участковая акушерка проводит патронаж беременной на дому.
В случае осложненного течения беременности составляется индивидуальный план ведения без ограничения количества посещений и клинико-диагностических исследований.
В случае, если пациентка не пришла в поликлинику на любой из скринингов в течение трех дней после назначенной даты, она подлежит патронажу на дому акушеркой или медицинской сестрой, которая должна иметь при себе тонометр, термометр и стетоскоп.
Напоминаем, что согласно ст. 26 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» , неработающие беременные женщины также освобождены от уплаты взносов. Льготный статус данным лицам присваивается после постановки на учет в ИС МЗ РК.
Права и обязанности беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья определяются статьей 81 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».