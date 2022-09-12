Что нужно улучшить в миграционной политике Казахстана - Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления социальной защиты и занятости Павлодарской области Альмира Дисюпова в эфире программы «Новое время» телеканала «Jibek Joly» рассказала, что следует улучшить в миграционной политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все больше кандасов принимает Павлодарская область. Накануне туда переехали 11 семей из Туркменистана, следом еще 37 переселенцев. До конца года в регионе ожидают переезд 400 этнических казахов.

«Наше государство стремится не только к привлечению квалифицированных кадров, но и возвращению на историческую родину этнических сородичей для проживания на территории Казахстана. С момента реализации программы переселения в Павлодарскую область прибыло более 2 тыс. человек, это около 460 семей. Все они живут в области. Кто-то из них непосредственно занимается предпринимательской деятельностью. То есть, это дало возможность нашим малым населенным пунктам расширить экономическую стабильность. Приезжающие в Павлодарскую область кандасы разместились на сельской территории», - отметила глава управления социальной защиты и населения.

Альмира Дисюпова также назвала страны, откуда больше всего приезжают кандасы в регион.

«Большая часть кандасов прибыла из Монголии, Китайской Народной Республики, Узбекистана. В этом году идет поток переселенцев из Туркменистана. На сегодняшний день к нам прибыло 14 семей, это 82 человека. Из них уже часть семей получила льготы, субсидии на переезд. Большинство из них стремятся к дальнейшему развитию, получению постоянной работы», - пояснила она.

Спикер также поделилась мнением о том, что следует улучшить в миграционной политике.

«Считаем, что есть необходимость пересмотра на законодательном уровне миграционной политики, о чем как раз сейчас идет речь, идет обсуждение новой концепции миграционной политики. Наша область тоже вносит свой вклад. Необходимо смотреть на региональную особенность каждой территории, в первую очередь, на то, что Павлодарская область является промышленным регионом. Нам нужны высококвалифицированные специалисты. Мы считаем, что при получении гражданства, нужно пересмотреть сроки получения. Такие предложения внесены в соответствующие органы», - добавила Альмира Дисюпова.