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Что нужно сделать для того, чтобы партия «AMANAT» соответствовала названию – мнение эксперта

1 Марта 2022 14:03
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Что нужно сделать для того, чтобы партия «AMANAT» соответствовала названию – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Индира Рыстина считает, что партия «AMANAT» должна стать организацией, соответствующей ее названию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня состоялся внеочередной съезд партии Nur Otan. Партия стала называться «AMANAT». Но помимо названия были представлены и другие изменения», - сказала Индира Рыстина.

По мнению эксперта, самый главный критерий политической площадки на сегодняшний день – это учет требований современного общества.

«Каждый политический институт должен быть подвержен изменениям. Особенно политические партии, которые исходят из интересов народа. Согласно теории политической партии, партия имеет внешнюю и внутреннюю функции. Внутренние функции включают структуру и финансирование партии. А внешняя деятельность направлена на выстраивание взаимоотношений с народом, на стремление власти исходить из интересов народа. Поэтому главная сила любой политической партии – это народ. Деятельность партии также зависит от народа. Главная цель партии должна быть в решении вопросов, волнующих население», - сказал Индира Рыстина.

Она также отметила, что на сегодняшнем собрании партии первоочередным приоритетом была поставлена задача донести народные чаяния до органов власти.

По мнению эксперта, для реализации данной задачи должны применяться следующие механизмы:

повышение эффективности средств обратной связи;

выезд партийных приемных площадок в регионы;

проект «Социум», созданный для оценки ситуации в обществе;

создать возможность гражданам отслеживать свои предложения в онлайн-формате.

«У партии широкая аудитория, много членов, есть электорат. Если партия поставит на стабильную основу работу, направленную на то, чтобы эта аудитория собирала мысли, анализировала проблемы и решала их по полномочным каналам, то она сможет снизить многие точки перегрева в обществе», - добавила Индира Рыстина.

Ранее сообщалось, что решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT» принял съезд.

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#Общество   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Серик Сабеков

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