НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что нужно предпринять, если у вас похожие симптомы с «омикроном», рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Этот штамм высоко контагиозный, быстро передается, в 70 раз заразнее, чем «дельта»-штамм коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, особенность этого штамма в том, что в первую очередь, проявляется усталость, головная боль, температура, боль в горле. Если вы себя неважно почувствовали, нужно находиться дома на домашнем карантине. Обратиться к участковому врачу, в поликлинику, куда вы прикреплены, либо вызвать скорую помощь», - обратилась к горожанам заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Жанна Пралиева призывает граждан носить маски при посещении любых объектов и находиться дома.

«Если вы утром проснулись и чувствуете себя плохо, нет необходимости выходить из дома. Если вы чувствуете, что являетесь контактным, нужно обратиться к врачу, а не ходить и распространять вирус. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача республики по истечении пяти дней, если ситуация будет нарастать, будут приняты ограничения», - отметила она.

По ее словам, на сегодня задействовано 7 стационаров в городе, по утренней сводке на лечении находятся 513 пациентов.