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Что нужно обеспечить при переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения

11 Августа 2021 10:39
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Что нужно обеспечить при переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При входе в учебные заведения, библиотеки и общежития необходимо обязательно использовать приложение Ashyq, соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия. Об этом сегодня на заседании Правительства рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметили в ведомстве, перевод на дистанционное обучение в случаях введения карантина в школе будет осуществляться дифференцировано в зависимости от количества случаев в один инкубационный период, выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического режима, а также количества близких контактных лиц.

«Согласно документу, предполагается, что при переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения необходимо обеспечить 100%-ую вакцинацию педагогов и сотрудников, персонала общежитий и столовых, студентов в возрасте с 18 лет, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев после выздоровления, перевод не вакцинированных студентов на онлайн обучение», - сказал министр.

При входе в учебные заведения, библиотеки и общежития необходимо обязательно использовать приложение Ashyq, соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия и усилить контроль за условиями проживания в общежитиях.

«В этой связи акиматам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент необходимо организовать и обеспечить работу мониторинговых групп, своевременный закуп запаса необходимых дезинфицирующих средств и санитайзеров, обеспечить готовность учебных корпусов и общежитий и использование приложения Ashyq», - отметил Алексей Цой.



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#Правительство РК   #Образование   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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