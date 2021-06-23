Что нужно менять в сфере госслужбы – мнение Максима Споткая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя аппарата Сената Максим Споткай на протяжении многих лет продолжает идти по избранному им непростому пути государственного служащего. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он поделился своим мнением касательно необходимости реформы этой сферы.

- Максим, вы являетесь заместителем руководителя аппарата Сената. Насколько длительным и сложным был путь к столь высокому уровню государственной службы? Насколько в этом помог Президентский молодежный кадровый резерв?

- До этого я работал в системе Ассамблеи народа Казахстана, в сфере межэтнических отношений, в партии Nur Otan, в системе Федерации профсоюзов РК, в Администрации Президента РК. Если говорить о Президентском кадровом резерве, его нужно рассматривать как уникальную возможность, которую каждый молодой человек использует по-своему. В ПМКР был очень серьезный отбор, что оправдано, поскольку это довольно высокий статус. Считаю, чтобы были отобраны 300 действительно достойных профессионалов, которые стали агентами позитивных изменений в своих сферах. Многие из ребят после вхождения в ПМКР впервые поступили на госслужбу. Была сгенерирована новая волна для государственной службы. Поэтому, это очень позитивный общенациональный проект. Для многих из нас резерв стал социальным лифтом. Благодаря этому проекту кто-то получил повышение по службе, а кто-то - новые предложения по работе.

ПМКР нельзя рассматривать исключительно как механизм для новых назначений. Это проект, который дает самые разноплановые возможности – знакомства с новыми людьми, реализацию своих идей и проектов. Надо отметить еще один важный нюанс – это не одноразовая акция. Идея Президента заключается не в том, чтобы единовременно набрать 300 человек и на этом закончить проект. Она заключается в том, чтобы сгенерировать новую кадровую волну.

- Каковы ваши дальнейшие планы и цели?

- Для себя я определил одну цель, к которой планомерно иду: сделать что-то полезное для людей, реализовать проекты, которые приведут к позитивному результату именно для наших граждан. Это должно быть миссией любого государственного служащего. Я хочу воплотить в жизнь инициативы, которые будут так или иначе позитивно влиять на жизнь наших граждан. Поэтому, вне зависимости от места работы и занимаемой должности, любой госслужащий должен стремиться к этому. Во всяком случае, к этому стремлюсь я и вижу свою миссию именно в этом.

- Вы в совершенстве владеете как государственным, так и русским языком, в отличие от многих коллег по госслужбе. Насколько важно госслужащему быть, что называется, двуязычным?

- Для любого госслужащего, да и для любого гражданина нашей страны важно стремиться к изучению государственного языка. Не потому, что это прописано в нашем законодательстве. Это важно в первую очередь с точки зрения понимания тех процессов, которые происходят сегодня в обществе. Я считаю владение государственным языком очень важным. Это дает возможность понимать те проблемы и вопросы, которые действительно волнуют наше общество.

- По вашему мнению, все ли совершенно в самом механизме госслужбы или все-таки необходимо что-то менять?

- Конечно, нет никаких совершенных систем. В том числе, есть определенные вопросы и внутри государственной службы. В начале прошлого года Президент РК обозначил задачи по реформе государственного аппарата. Сейчас эта работа ведется. Реформирование государственной службы должно быть постоянным процессом, потому что меняется время, меняются задачи и обстоятельства, которые стоят перед госслужащими. Поэтому идеал госслужащего, который был 30 лет назад и который есть сегодня, это разные концепции. Необходимы корректировки в сознании госслужащих, в модели их поведения, в процессе реализации тех задач, которые перед ними стоят. К слову, создание ПМКР является одним из серьезных блоков этой реформы.

- Некоторые категории бюджетных работников приравнены к госслужащим, однако не имеют аналогичных льгот и перспектив. Насколько справедлива такая ситуация и нужно ли ее менять?

- Здесь надо исходить из конкретной ситуации, чтобы ответить на ваш вопрос. Но если говорить в целом - однозначно, с одной стороны и для государственных служащих, и для бюджетных работников нужно повышать требования, чтобы занять те или иные должности, и в то же время нужно создавать для них определенные условия. Когда человек приходит на государственную службу, он должен понимать, что принимает на себя определенные ограничения по модели поведения, по выступлениям в общественном пространстве. Все это касается и бюджетных работников.

- Спасибо за беседу!