Что нужно Казахстану для эффективной борьбы с терроризмом – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Академик Национальной академии наук, доктор социологических наук Зарема Шаукенова проанализировала существующие в Казахстане механизмы борьбы с терроризмом и экстремизмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Терроризм и экстремизм на сегодняшний день признаны одними из наиболее актуальных проблем современности. О них говорят на самых высоких площадках, начиная от Совета Безопасности ООН и до региональных международных организаций. Мы видим, что принятие радикальной идеологии частью населения приводит к росту насилия, к распространению в регионе Центральной Азии феномена «иностранных боевиков-террористов», по числу которых мы, к сожалению, совсем недавно являлись одними из мировых лидеров: в горячие точки, по разным подсчетам, выехало от 5 до 10 тысяч граждан государств региона. После разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке силами антитеррористической коалиции возникла новая угроза: возвращение граждан региона, имеющих практический опыт боевых действий и одновременно с этим разделяющих радикальные взгляды», - сказала Зарема Шаукенова в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Она напомнила, что Казахстан, адекватно оценивая этот вызов, в свое время начал принимать превентивные меры: в стране функционируют реабилитационные центры для пострадавших от радикальной идеологии. Большим успехом нашей дипломатии и спецслужб стала операция «Жусан», когда в начале января 2019 года в страну из зоны боевых действий в Сирии было возвращено 47 казахстанцев.

«Будучи сложными по своей сути явлениями экстремизм, терроризм могут обнаружить себя во множестве обличий, рано или поздно доходя до той точки, когда стирается грань вседозволенности, порождая немыслимые ранее фантасмагорические события. Как особый способ поведения терроризм и экстремизм характеризуются тем, что представляют собой мотивированные определенными экстремистскими целями агрессивные, насильственные действия, направленные на разрушение неугодного, неправильного, с точки зрения экстремиста, существующего общества, а, следовательно, уничтожение людей, институтов, их олицетворяющих, для создания соответствующего его идеалам «правильного», «праведного» общества. Мы стали свидетелями насильственных действий в своей собственной стране - осуществленные террористические акты поражают своей жестокостью, вандализмом, бесчеловечностью», – отметила академик.

По ее словам, понятие экстремизма в данный момент официально зафиксировано лишь в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая была подписана Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан в 2001 году.

Согласно этому документу, который является «общим знаменателем» для стран Центральной Азии и России, экстремизм трактуется как «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством сторон».

«На практике у каждого из наших государств сформирована стратегия по противодействию и профилактике экстремизма: к примеру, в Казахстане это уже вторая Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы. У нас, у наших соседей и ближайших партнеров накопилась значительная база знаний о траекториях радикализации, степени защищённости общества от экстремистской идеологии. Терроризм, превратившись в серьезную угрозу для глобальной и региональной безопасности, поставил проблему поиска путей построения адекватной системы мер противодействия (профилактики, предупреждения, подавления, преодоления последствий). В силу многообразия по своей природе, движущим силам, целям и формам, терроризм по-разному проявляет себя в различных регионах мира и поэтому требует не только общих, а также дифференцированных подходов», - подчеркнула З. Шаукенова.

Она отметила, что целью противодействия терроризму в Казахстане является защита личности, общества и государства, в связи с чем совершенствуется система мер обеспечения безопасности общества и государства от террористических угроз, накоплен определенный опыт в выявлении и пресечении деятельности террористических организаций; проделана значительная работа по созданию и совершенствованию законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма.

«Непреложным условием для борьбы с террористическими угрозами в силовом поле является непримиримость, решительность и жесткость ответа на угрозу терроризма. Исходя из принятых в Казахстане уголовно-правовой доктрины и парадигмы прав и свобод человека и гражданина, запрещению и наказанию посредством уголовного закона подлежат только сами деяния, а идеология и состояние сознания могут быть (в какой-то степени) отражены лишь в качестве мотивов или целей действий. Однако именно соответствующие мотивы и цели, понимаемые в широком смысле как система побуждений человека к деятельности, могут «превратить» любое преступное деяние в экстремистское», - заявила социолог.

Вместе с тем, считает эксперт, практика показывает, что сама по себе уголовная репрессия не способна оказать существенного влияния на феномен терроризма, обеспечить защиту интересов общества и государства.

По ее мнению, реализация предложений по ужесточению уголовного законодательства, как правило, не дает ожидаемых результатов без изменения социальной среды, социальной политики, без мер по улучшению духовного и нравственного здоровья нации, без организации и теоретических исследований, и реализации прикладных практик, направленных на профилактику, реабилитацию и в целом на переход от конфликтологической к согласительной парадигме в преодолении угроз и блокировании экстремизма и терроризма.

«Важна превентивная деятельность, осуществляемая разными институтами. Поэтому в Казахстане актуальна разработка и реализация комплексной программы, включающей политический, социальный, экономический, правовой, идеологический, образовательный, религиоведческий и другие аспекты противодействия терроризму. Одним из возможных и своевременных решений могло бы стать введение в школах, колледжах и в вузах Казахстана преподавания дисциплины «Основы противодействия терроризму». Одновременно необходимо создавать учебно-методическую базу и методически обучать квалифицированных педагогов. В условиях нарастания угроз террористического воздействия разных видов и масштабов острой стала необходимость подготовки всех специалистов и руководителей к практической деятельности с учетом возможной реализации угроз террористических воздействий», - констатировала З. Шаукенова.

Академик выразила мнение, что воспитание подрастающего поколения в духе признания и уважения многообразия религиозных, национальных, этнических традиций, стремления к реализации своих прав и обязанностей без нарушения прав других людей, будет способствовать разрушению мифов и предрассудков, формированию привычки использования правомерных способов разрешения конфликтов. Однако подобная деятельность не принесет желаемых результатов при нерешенности следующих проблем: безнадзорности несовершеннолетних, их социальной неустроенности; маргинализации широких слоев населения; отсутствия эффективной системы психологической реабилитации лиц, участвовавших в квазирелигиозной, религиозно-камуфлированной, а по сути – террористической деятельности; дефицита профессиональных кадров, способных осуществлять религиоведческое образование в школе, а также религиозное образование в специализированных учебных учреждениях, религиозное просвещение в организациях реабилитации.

«Такие условия, как организация досуга несовершеннолетних и молодежи, помощь в трудоустройстве, социальная поддержка неблагополучных семей - неотъемлемые составляющие деятельности по ранней профилактике криминальных проявлений мотивированного экстремизма. Очевидно, что Казахстану необходим современный подход в развитии человеческого капитала, эффективное становление поколений личностно зрелых граждан, социально мобильных и компетентных, могущих выстраивать жизненные стратегии в условиях многообразия и конкуренции, самостоятельно и ответственно принимать решения в отношении себя и других», - сказала она.

«Сегодня ряд условий и факторов объективного и субъективного характера, социо-экономическая и идейная ситуации обязывают осуществлять сильную научно-обоснованную политическую идеологию как способ консолидации общества. Необходимы специализированное систематическое изучение, мониторинг ментальных процессов на основе современных методов и технологий исследования для действенных рычагов управления и влияния на массовое сознание, социальное самочувствие сограждан. В обществе должны действовать механизмы упреждающего реагирования на возможные протестные проявления недовольства, которые ведут к подрыву гражданской консолидации и ослаблению доверия к институту власти», - заключила З. Шаукенова.