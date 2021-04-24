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Что Nur Otan сделает для жителей столицы, рассказал Бауыржан Байбек

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Апреля 2021, 14:41
Что Nur Otan сделает для жителей столицы, рассказал Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек вместе с жителями столицы принял участие в экологической акции «Birge - Тaza Qazaqstan». Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

По его словам, сотрудники Центрального аппарата партии высадили 80 деревьев лиственных пород вдоль улицы имени Чингиза Айтматова. Всего в этом году, по данным акимата, в городе запланирована посадка более одного млн зеленых насаждений.

«Как вы знаете, с момента основания нашей столицы Елбасы, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание не только архитектурному облику города, но и созданию по-настоящему комфортной городской среды. Сегодня здесь построено множество парков, скверов и аллей, ставших излюбленными местами отдыха для горожан. Планомерно увеличивается количество зеленых насаждений как в самом городе, так и вокруг его границ. Значительную роль в формировании благоприятных климатических условий занимает инициированный Елбасы проект по созданию «зеленого пояса» вокруг столицы», - отметил он.

Как подчеркнул Бауыржан Байбек, вопрос улучшения качества экологии также является одним из ключевых направлений предвыборной программы «Nur Otan».

В ближайшие пять лет партия ставит задачу увеличить площадь лесов по всей стране и высадить более двух млрд деревьев. Продолжится работа по улучшению состояния воздушного бассейна городов, рациональному использованию водных ресурсов, переработке отходов.

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Так, до 2025 года планируется запустить 6 мусороперерабатывающих заводов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Таразе и Актобе.

«В рамках реализации экологической политики «Nur Otan»- планируется перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ, принятие программы по оздоровлению экосистемы бассейна реки Урал и проведение работ по очистке озёр. Продолжится решение экологических проблем опустынивания, бывшего Семипалатинского ядерного полигона, космодрома Байконур, восстановление северной части Аральского моря», - сообщил Бауыржан Байбек.

В столице, по его информации, предвыборная программа партии предполагает создание 10 скверов в пяти жилых массивах, реконструкцию русла ручья Акбулак с благоустройством прибрежной полосы, реализацию природоохранных мероприятий на Вячеславском и Кояндинском водохранилищах, а также многое другое.

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