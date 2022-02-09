Что необходимо для улучшения качества воды в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, какие работы необходимо провести в Кокшетау, чтобы горожане имели качественное водоснабжение, на прошедшем брифинге рассказал генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» Ермек Умиргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Е. Умиргалиева, на обслуживании у предприятия более 350 км водопровода и 280 км канализации, гидроузел – насосная станция первого подъема, очистные сооружения водопровода мощностью 21 тысяча м3/сут, 7 водопроводных и 24 канализационные насосные станции, станция биологической очистки сточных вод мощностью 32 тысячи м3/сут.

«За 2021 год по водопроводным сетям устранено 67 порывов, 576 утечек, по канализационным сетям 10 порывов и 6156 засоров, заменено и отремонтировано 478 водоразборных колонок, установлено 44 запорно-регулирующих арматур. Ежедневные работы ведутся по очистке магистральных сетей», - рассказал спикер.

За отчетный период были заменены сети водопровода по городу Кокшетау, поселку Станционный, селу Красный Яр общей протяженностью 4098,2 м и сети канализации – 675 м. Для частичного снятия исходной мутности был закрыт донный водосброс с Чаглинского водохранилища. Всего за это время централизованным водоснабжением было обеспечено 96% потребителей, централизованным водоотведением – 76,1 %.

За счет бюджетных средств были приобретены установка ГНБ «XCMG» для бестраншейной прокладки трубопроводов на сумму 64,5 млн тг, каналопромывочная машина (крот) на базе Камаза на сумму 41,5 млн тг, а также за счет экономии средств грузопассажирская Газель-Некст на сумму 10,3 млн тг.

«Самое важное – улучшить качество воды в Кокшетау. Изначально планируем поменять фильтры на водоочистных сооружениях. Подрядной организацией ведется строительство новых водоочистных сооружений, но чтобы не ждать завершения, мы пока стараемся содержать в должном состоянии действующие водоочистные сооружения. Нужна замена фильтров и песка», - поделился Е. Умиргалиев.

Существующие наружные сети водоснабжения и водоотведения, в том числе магистральные водопроводы и канализационные коллекторы, вышли на максимальную производительность, в связи с чем предприятие планирует в этом году собственными силами заменить 4580 м водопроводных сетей и 2390 м по водоотведению. Однако город увеличивается и с подключением новых объектов имеется большой риск оставить существующих потребителей без качественного водоснабжения, а главное водоотведения. Поэтому была направлена заявка на бурение шести новых водозаборных эксплуатационных скважин в селе Красный Яр и городе Кокшетау, реконструкцию водоразборной башни Рожновского в селе Красный Яр, восстановление водопроводных резервуаров в мкр. Жайлау, капитальный ремонт песчаных фильтров на станции очистки воды в районе телевышки, ремонт отстойников на станции очистки воды, восстановление кровли отстойников на станции очистки воды, строительство дополнительной резервной линии от Чаглинского водохранилища до СОВ протяженностью 6,6 км, замену водоразборной башни Рожновского в районе Хасеновского городка по ул. Ташенова на новую без монтажа.

Также отмечается необходимость строительства новых либо переукладка с увеличением диаметра существующих канализационных коллекторов Д=400 мм по пр. Назарбаева и ул. Алтынсарина, так как эти коллекторы работают в полное сечение и пропускная способность трубопроводов не позволяет подключение новых объектов. Необходимо строительство также нового коллектора в мкр. Васильковский взамен коллектора Д=600 от КНС №7 по причине участившихся на нем провалов.