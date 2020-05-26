Что необходимо для повторного пересмотра заявлений на назначение 42 500 тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал, что необходимо сделать гражданам для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты в 42 500 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я еще раз подчеркну, что в связи с прекращением действия режима ЧП с 11 мая 2020 года завершен прием новых заявлений. В то же время, в связи с обращениями отдельных граждан, которым не назначили выплату «42 500 тенге», Министерством труда и социальной защиты населения выработан алгоритм пересмотра таких заявлений. Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты «42 500 тенге», по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб», – пояснил Акмади Сарбасов.

Было отмечено, что заявление подается: работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера (далее – ГПХ), по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

«После рассмотрения предоставленных документов районный (городской) штаб выносит заключение о наличии или отсутствии права на назначение соцвыплаты «42 500 тенге». Положительное заключение передается в отделение НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которое формирует «электронный макет дела заявителя» и передает данные в филиал ГФСС. Филиал ГФСС принимает решение о назначении или отказе в назначении социальной выплаты. В случае несогласия с заключением районного (городского) штаба или решением филиала ГФСС, заявитель обращается с подтверждающими документами в областной (городской) штаб через рабочий орган районного (городского) штаба, после чего процедура пересмотра повторяется. С учетом требований карантина, в целях недопущения массового скопления людей, заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года», – резюмировал Акмади Сарбасов.