Что нельзя проносить в школу – МВД разработало новый перечень

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о новом перечне запрещенных предметов для проносов в школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях усиления мер безопасности в начале мая т. г. Правительством утверждены новые требования антитеррористической защиты к объектам УТО. МВД совместно с Минобразования разработан Перечень запрещенных к проносу предметов в организации образования», - сказал Ерлан Тургумбаев на заседании Правительства.

Это оружие, ножи, кастеты, имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики.

«Кроме того, вводятся дополнительные квалификационные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим безопасность школ», - отметил министр.

В частности, в целях эффективной защиты прав несовершеннолетних МВД предлагается:

Первое. Местным исполнительным органам в кратчайшие сроки обеспечить организации образования соответствующими системами безопасности;

Второе. Обеспечить безопасность школ и детских садов силами лицензированных частных охранных организаций;

Третье. С учётом анализа действий педагогов и детей школы в г. Казань, требуется МОН, МЧС и МВД организовать специальную подготовку учеников и персонала к действиям при возникновении ЧС техногенного, природного характера и кризисных ситуаций;

Четвертое. Активизировать работу школьных психологов по выявлению учащихся, склонных к насилию, оказанию им психологической помощи. Предусмотреть меры по профилактике «буллинга» в подростковой среде.

Пятое. Расширить практику обеспечения организованной развозки учащихся школ.

Шестое. Организовать доступность спортивных секций и кружков для детей в период летних каникул.

Седьмое. Усилить меры безопасности при коллективных выездах учащихся к местам отдыха и в детских оздоровительных лагерях с целью предупреждения несчастных случаев, как это было в Шарынском каньоне Алматинской области.