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    12:27, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Что нельзя проносить в школу – МВД разработало новый перечень

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о новом перечне запрещенных предметов для проносов в школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях усиления мер безопасности в начале мая т. г. Правительством утверждены новые требования антитеррористической защиты к объектам УТО. МВД совместно с Минобразования разработан Перечень запрещенных к проносу предметов в организации образования», - сказал Ерлан Тургумбаев на заседании Правительства.

    Это оружие, ножи, кастеты, имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики.

    «Кроме того, вводятся дополнительные квалификационные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим безопасность школ», - отметил министр.

    В частности, в целях эффективной защиты прав несовершеннолетних МВД предлагается:

    Первое. Местным исполнительным органам в кратчайшие сроки обеспечить организации образования соответствующими системами безопасности;

    Второе. Обеспечить безопасность школ и детских садов силами лицензированных частных охранных организаций;

    Третье. С учётом анализа действий педагогов и детей школы в г. Казань, требуется МОН, МЧС и МВД организовать специальную подготовку учеников и персонала к действиям при возникновении ЧС техногенного, природного характера и кризисных ситуаций;

    Четвертое. Активизировать работу школьных психологов по выявлению учащихся, склонных к насилию, оказанию им психологической помощи. Предусмотреть меры по профилактике «буллинга» в подростковой среде.

    Пятое. Расширить практику обеспечения организованной развозки учащихся школ.

    Шестое. Организовать доступность спортивных секций и кружков для детей в период летних каникул.

    Седьмое. Усилить меры безопасности при коллективных выездах учащихся к местам отдыха и в детских оздоровительных лагерях с целью предупреждения несчастных случаев, как это было в Шарынском каньоне Алматинской области.


    Теги:
    МВД РК Образование Общество Безопасность Правоохранительные органы
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