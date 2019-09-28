Что нельзя делать при заболевании гриппом - санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи в преддверии эпидсезона рассказали, как защитить себя от заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведущий специалист отдела эпидемиологического надзора Петропавловского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Айбиби Каринова подчеркнула, что заболеть гриппом может каждый человек. Вирус попадает в носоглотку окружающих от инфицированных людей. При первых симптомах гриппа важно оставаться дома – не подвергать опасности заражения других людей и заниматься собственным лечением.

«Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента», - подчеркнула А.Каринова.

У гриппа, как правило, острое начало заболевания - лихорадка, температура 38–40°С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, боль и першение в горле, за грудиной, заложенный нос или насморк.

«Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше. При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду скорой помощи», - рекомендовала А.Каринова.

Санврач отметила, что, согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация. Прививка обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в конкретном эпидемическом сезоне и входят в её состав.

«Вакцинация против гриппа типа «А» и «В» проводится вакциной «Гриппол плюс» производства России. Эффективность вакцины подтверждена многочисленными исследованиями. Иммунитет вырабатывается достаточно быстро — в течение 10–14 дней и сохраняется в течение одного года. Вакцину «Гриппол плюс» можно применять во втором и третьем триместре беременности», - добавила А.Каринова.

По ее словам, противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку.

Вакцинацию желательно пройти до начала эпидсезона – в октябре.

«Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа. Но остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики», - сказала А.Каринова.

В таким мерам относится регулярное мытье рук с мылом, особенно после прогулок на улице и поездок на общественном транспорте, проветривание и влажная уборка в помещении. Желательно сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте, употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С, готовить блюда с добавлением чеснока и лука - они содержат фитонциды, убивающие вирус гриппа. Важно вести здоровый образ жизни, высыпаться и сбалансировано питаться.