31 Мая 2022 13:27

Что не так с мировой политикой борьбы против курения?

В середине мая текущего года на страницах известного научного журнала The Lancet была опубликована аналитическая заметка американских ученых Боба Биглхола и Рут Бониты «Борьба против табакокурения: выход на финишную прямую». В ней специалисты пришли к выводу, что только 30% стран смогут достичь поставленных ВОЗ целей по снижению к 2030 году числа курящих на 30%. Неутешительные прогнозы объясняются неэффективностью текущей политики борьбы против курения, она требует значительных изменений.

Ученые объясняют, что одним из важных факторов борьбы с курением должно быть снижение вреда от потребления.

«Большинство людей курят, потому что они зависимы от никотина. Можно добиться снижения вреда от табака путем отказа от сгорания, заменяя курение сигарет гораздо менее вредными способами доставки никотина. Эти альтернативы имеют большой потенциал в разрушении табачной промышленности», - говорят ученые.

По словам экспертов, конвенция по борьбе против табакокурения сегодня не соответствует своему назначению, особенно в странах с низким уровнем дохода.

«Четверо из пяти курильщиков по всему миру проживают именно в этих странах, а также в странах со средним уровнем дохода. В этих странах, на которые ежегодно приходится большинство из 8 млн смертей, вызванных табакокурением, снижение потребления табака происходит очень медленно», - подчеркивают они.

В Казахстане последний раз замеряли число употребляющих табак людей в 2019 году в рамках Глобального обследования употребления табака среди взрослых (GATS). Согласно данным исследования, в 2019 году насчитывалось 2,6 млн курильщиков в возрасте от 15 лет и старше. Отмечается, что меры по соблюдению частичного запрета на курение в определенных закрытых общественных местах привели к значительному снижению подверженности табачному употреблению в закрытых общественных местах и дома с 13,8% до 9,1%, на рабочем месте - с 19,1% до 11,4%, в общественном транспорте – с 18,1% до 9,0%. Однако основной показатель по потреблению табака не снизился. Общая распространенность нынешнего употребления табака не претерпела каких-либо значительных изменений по сравнению с 2014 годом. Уровень потребления табака сократился среди мужчин с 43,4% до 38,3%, но увеличился среди женщин с 4,5% до 6,4%.

«Мы признаем, что нам требуются эффективные вмешательства и точные данные систематического мониторинга употребления табака среди взрослых для отслеживания основных показателей по борьбе против табака. В этой связи, результаты GATS 2019 года помогут Казахстану преобразовать данные в действия по совершенствованию политики и программ по укреплению общественного здоровья и защиты населения от табачного дыма», - заявила в ходе обсуждения результатов в 2020 году прежний вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Казахстанский эксперт Гинтаутас Кентра, врач, член национальной ассоциации «Денсаулык» отмечает, что несмотря на длительную борьбу с курением, в мире насчитывается 1,3 млрд курящих. Кроме того, говорит Кентра, за последние годы накопилось большое количество научных исследований, показывающих эффективность новых направлений в борьбе с курением.

«Нельзя отказываться и от существующей программы борьбы с курением. Благодаря ей большинство людей осведомлено о вреде курения. В экономически развитых странах количество курящих уменьшается, но есть страны, где этот показатель возрастает», - аргументирует эксперт.

Специалист подчеркивает, что прогресс в борьбе с курением наблюдается, однако он недостаточно быстрый и требует большого периода времени и усилий, тем временем, ежегодно от последствий курения в мире умирает 8 млн человек, из них 1, 2 млн – пассивные курильщики, не говоря уже о бремени болезней от курения. Эксперт видит потенциал в новой стратегии борьбы с курением.

«Новая стратегия основывается на концепции снижения вреда, которая уже положительно зарекомендовала себя в разных направлениях. Она предполагает, для тех, кто не может или не хочет отказаться от курения, перейти на менее вредную альтернативу. Уже известно, что основной вред при курении наносится продуктами горения, хотя вред от никотина также имеется, но он на 95% ниже, чем в целом от курения. Электронные системы нагревания табака исключают процесс горения, но и они не являются полностью безвредными. Необходимо понимать, что полный отказ от никотина является приоритетом.